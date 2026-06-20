من مطبخك .. 3 مكونات طبيعية لنمو الشعر سريعا

تبحث العديد من السيدات حول أفضل الأطعمة والطرق الطبيعية التي تساعد على نمو الشعر وكثافته بشكل صحي وسريع

وإليكم أفضل الأطعمة التي تساعد على نمو الشعر

بذور السمسم الأسود

غالباً ما يتم تجاهل هذه البذور الصغيرة مقارنةً ببذور الشيا أو الكتان، لكنها تُستخدم في الأنظمة الغذائية التقليدية منذ أجيال.

رشّها على السلطات أو الحلويات أو أطباق الإفطار لإضافة قيمة غذائية سهلة تدعم صحة الشعر

بيض

البيض غني بالبروتين، وهو عنصر أساسي لأن الشعر يتكون في معظمه من البروتين.

سواء كان مسلوقًا أو مخفوقًا أو على شكل عجة، فإن تناول البيض بانتظام يساعد على تقوية الشعر وجعله أكثر صحة

سبانخ

تحتوي السبانخ على عناصر غذائية مهمة تساعد على تغذية الجسم ودعم نمو الشعر الصحي.

يمكن إضافته إلى العديد من الأطعمة ، أو العصائر دون إحداث تغييرات كبيرة في وجباتك اليومية