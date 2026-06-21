قدم الشيف سعيد الشقيرى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة الرز المعمر المصري الحادق.

الرز المعمر المصري الحادق..



المكونات

2 كوب أرز مصري مغسول

1 لتر لبن (حليب) كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة قشطة أو كريمة (اختياري)

2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن

1 ملعقة صغيرة ملح

فلفل أسود (اختياري للرز المعمر الحادق)



الطريقة لعمل الرز المعمر الحادق..



سخّن الفرن على 200 درجة مئوية.

ادهن طاجن أو صينية صغيرة بالسمن أو الزبدة.

ضع الأرز في الطاجن وأضف الملح.

اسكب اللبن فوق الأرز ثم أضف القشطة أو الكريمة إن وجدت.

ضع قطع الزبدة أو السمن على الوجه.

أدخل الطاجن الفرن لمدة 45–60 دقيقة تقريبًا حتى يمتص الأرز اللبن وينضج.

شغّل الشواية آخر 5–10 دقائق حتى يأخذ الوجه لونًا ذهبيًا جميلًا.

اتركه 10 دقائق قبل التقديم.



نصائح..



لنتيجة أغنى، استبدل جزءًا من اللبن بالكريمة.

يمكن إضافة سكر وفانيليا بدل الملح لعمل رز معمر حلو.

يقدم ساخنًا بجانب اللحوم أو الدجاج.

بالهنا والشفا