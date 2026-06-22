طريقة عمل مقبلات الدجاج المشوي.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف نورا السادات على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مقبلات الدجاج المشوي فهي من الأطباق و الأكلات الذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

مقاديرمقبلات الدجاج المشوي



● خبز فينو

● دجاج فيليه مكعبات

● ملح

● فلفل أسود

● بابريكا

● 7 بهارات

● بصل مفروم

● صلصة طماطم

● ساور كريم

● ثوم

● بقدونس

● جبنة موتزاريلا مبشورة

● طماطم مجففة

● فلفل أخضر حار حلقات

طريقة تحضير مقبلات الدجاج المشوي



تتبل قطع الدجاج بالملح والفلفل والتوابل والبصل.

يشوح خليط الدجاج في الزيت في إناء على النار.

يمكن إضافة الفلفل الحار.

تخلط الصلصة والثوم والملح والفلفل والبقدونس.

يفتح الخبز ويدهن بخليط الطماطم.

يضاف على الوجه خليط الدجاج والطماطم المجففة والساور كريم.

توضع في الفرن حتى يسيح الوجه ويقدم.