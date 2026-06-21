لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها



توجد عدة أنواع من فيتامينات ب، وجميعها مفيد لصحة الجسم. لكن ثلاثة منها تُعدّ ذات أهمية خاصة، وهي:فيتامين B6 وفيتامين B12 ، وحمض الفوليك (الفولات).





فيتامين B6..





يُعرف أيضًا باسم البيريدوكسين، ويحتاج الجسم هذا الفيتامين للحفاظ على كفاءة عمل الدماغ، كما يساعد في تحويل الطعام إلى طاقة فيما يُعرف بعملية التمثيل الغذائي (الأيض).



لكن الحصول على كميات كبيرة منه دفعة واحدة قد يكون سامًا، لذلك يُفضَّل الحصول عليه من خلال الغذاء.





ومن الأطعمة الغنية بفيتامين B6:





الأسماك، والبطاطس، والحمص، والأفوكادو، والموز، والفاصوليا، وحبوب الإفطار المدعمة، واللحوم، ودقيق الشوفان، والدواجن.



فيتامين B12



يُعدّ أيضًا مهمًا لعملية الأيض، كما يساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء.



يمكن الحصول عليه من:



-الجبن، والبيض، والأسماك، واللحوم، والحليب، والزبادي.



ويُنصح كبار السن، والمصابين بفقر الدم، والنباتيين بالتعاون مع الطبيب للتأكد من حصولهم على كميات كافية منه.





الفولات (حمض الفوليك)..





يساعد الفولات على بناء دماغ وحبل شوكي صحيين، كما يشارك في تكوين الحمضين النوويين DNA وRNA، وهما اللبنات الأساسية لخلايا الجسم. كذلك يساعد في منع التغيرات التي قد تحدث في الحمض النووي والتي قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.



يحتاج البالغون والأطفال إلى الفولات لتكوين خلايا دم حمراء طبيعية والوقاية من فقر الدم.

وتزداد أهميته بشكل خاص لدى النساء الحوامل، لأنه يساعد في الوقاية من العيوب الخلقية مثل السنسنة المشقوقة.





ومن الأطعمة الغنية بالفولات:





السبانخ والخضروات الورقية، والهليون، والحمضيات، والشمام، والفراولة، والحبوب المدعمة، والبقوليات، والحمص، والفاصوليا السوداء، والفاصوليا الحمراء، والبيض، والكبد.

المصدر ديلي ميديكال