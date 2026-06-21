قدم الشيف سعير الشقيرى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل البامية باللحمة .

طريقة عمل البامية باللحمة ..



المكونات:

½ كيلو بامية

½ كيلو لحم مكعبات

بصلة كبيرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 كوب عصير طماطم

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

ملح وفلفل أسود

رشة كزبرة ناشفة



الطريقة لعمل البامية باللحمة..



اسلقي اللحم في ماء مع بصلة صغيرة وورق لورا حتى تنضج، واحتفظي بالمرقة.

شوحي البصل في السمن حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم والكزبرة.



أضيفي الصلصة وقلبي دقيقة، ثم أضيفي عصير الطماطم واتركيه يتسبك 10 دقائق.



أضيفي البامية وقلبي برفق 5 دقائق.



ضعي اللحم المسلوق وأضيفي مقدارًا من المرقة حتى تغطي المكونات.



تبّلِي بالملح والفلفل واتركيها على نار هادئة 20–30 دقيقة حتى تنضج البامية وتتسبك الصلصة.



قدميها ساخنة مع الأرز الأبيض.



