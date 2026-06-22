حضريها لأطفالك في الإجازة.. طريقة عمل كوكيز بالسوداني والشوكولاتة

قدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كوكيز بالسوداني والشوكولاتة فهي من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأطفالك في الإجازة.

مقادير كوكيز بالسوداني والشوكولاتة



● ٢ كوب بسكوت قمح مطحون

● ١ كوب سوداني مجروش ناعم

● ٢ ملعقة كبيرة كاكاو

● شوكولاته سبريد حسب الحاجة

الحشوة :

● ١/٢ كوب توفي

● ١ كوب شوكولاته قابل للدهن

● سوداني زياده للتغطيه



طريقة تحضير كوكيز بالسوداني والشوكولاتة



يخلط البسكوت مع السوداني والكاكاو والشوكولاتة سبريد

ثم تقطع دوائر

ويصنع بعد تجويف وتدخل الثلجة لتتماسك

ثم تحشى بالشوكولاتة أو التوفي

وتزين بالسوداني

وتقدم باردة