قدم الشيف سعيد الشقيرى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك،طريقة عمل كيك التايجر.



طريقة عمل كيك التايجر..



المقادير

3 بيضات

كوب سكر

نصف كوب زيت

كوب حليب

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقتان كبيرتان كاكاو خام



الطريقة..



اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يفتح لونه.

أضيفي الزيت والحليب واخلطي جيدًا.

أضيفي الدقيق والبيكنج باودر تدريجيًا.

قسمي الخليط إلى قسمين:

القسم الأول يُترك بالفانيليا.

القسم الثاني يُضاف إليه الكاكاو.

في قالب مدهون، ضعي ملعقتين من خليط الفانيليا في الوسط ثم فوقهما ملعقتين من خليط الشوكولاتة، وكرري حتى ينتهي الخليط.

اخبزيها في فرن مسخن مسبقًا على 180°م لمدة 35–45 دقيقة تقريبًا.

اتركيها تبرد ثم قدميها.

للحصول على خطوط أوضح، احرصي على أن يكون الخليطان بنفس القوام تقريبًا.