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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل باوند كيك الموز والشوكولاتة

باوند كيك الموز والشوكولاتة
باوند كيك الموز والشوكولاتة
هاجر هانئ

باوند كيك الموز والشوكولاتة من الحلويات الشهية المفضلة لدى الكثير من الأطفال والكبار أيضا فيمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل باوند كيك الموز والشوكولاتة، فيما يلي….

مقادير باوند كيك الموز والشوكولاتة


● 2 كوب دقيق

● 2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

● 4 بيض

● فانيلا

● 1 كوب زبدة

● 1 و ¼ كوب سكر

● 2 موز طري

للحشو
● ¾ كوب شوكولاتة قابلة للدهن
للوجه
● سكر بودرة
● ورد
● نعناع


طريقة تحضير باوند كيك الموز والشوكولاتة


في العجانة، تخلط الزبدة مع السكر حتى تذوب جيدا
يضاف البيض مع الفانيلا ثم يضاف الموز المهروس
يخلط البيكنج باودر مع الدقيق ويضافوا بالتدريج
تخلط جيدا وتضاف نصف كمية الكيك في القالب ثم تحشى بحشوة الشكولاتة
تضاف باقي كمية الكيك وتدخل الفرن حتى تمام النضج ثم تزين وتقدم
لعمل الجليز:
يخلط اللبن حسب الاحتياج ثم يضاف السكر البودرة والورد حسب الرغبة أو النعناع

باوند كيك الموز والشوكولاتة طريقة تحضير باوند كيك الموز والشوكولاتة مقادير باوند كيك الموز والشوكولاتة

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