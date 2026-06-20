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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الليزي كيك بالشوكولاتة.. حلوى باردة بدون فرن

طريقة عمل الليزي كيك
طريقة عمل الليزي كيك
آية التيجي

تعتبر الليزي كيك من أشهر الحلويات الباردة التي تحظى بشعبية كبيرة بين محبي الشوكولاتة، خاصة أنها لا تحتاج إلى فرن وتتميز بسهولة تحضيرها ومذاقها الغني.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة الليزي كيك الأصلية بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل، لتكون خيارًا مثاليًا للتحلية في فصل الصيف والمناسبات العائلية.

طريقة عمل الليزي كيك

طريقة عمل الليزي كيك

مقادير الليزي كيك:
3 باكيت بسكويت سادة مكسر إلى قطع متوسطة.
نصف كوب زبدة مذابة (حوالي 100 جرام).
نصف كوب كاكاو خام غير محلى.
كوب حليب.
نصف كوب سكر أو حسب الرغبة.
نصف كوب شوكولاتة خام مبشورة أو مقطعة قطع صغيرة.
ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل الليزي كيك

طريقة عمل الليزي كيك خطوة بخطوة:
ـ في وعاء على نار متوسطة، يخلط الحليب مع السكر والكاكاو والزبدة المذابة، مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات تمامًا.
ـ يرفع الخليط من على النار، ثم تضاف الشوكولاتة الخام والفانيليا مع التقليب حتى تذوب الشوكولاتة ويتكون صوص ناعم وكثيف.
ـ يترك الخليط ليبرد قليلًا، ثم يضاف إليه البسكويت المكسر ويقلب برفق حتى تتغطى جميع القطع بالشوكولاتة.

طريقة عمل الليزي كيك

ـ يبطن قالب إنكليش كيك بورق الزبدة أو كيس بلاستيكي، ثم يسكب الخليط داخله مع الضغط برفق لتسوية السطح.
ـ يغطى القالب جيدًا ويوضع في الفريزر لمدة تتراوح بين ساعتين إلى 3 ساعات حتى يتماسك تمامًا.
ـ بعد التبريد، تقلب الليزي كيك على طبق التقديم وتقطع إلى شرائح ثم تقدم باردة.

طريقة عمل الليزي كيك

نصائح لنجاح الليزي كيك

وينصح بعدم طحن البسكويت بالكامل، بل تقطيعه إلى قطع متوسطة للحفاظ على القوام المميز للحلوى. كما يمكن إضافة المكسرات أو قطع الشوكولاتة الإضافية للحصول على مذاق أكثر ثراءً.

وتعد الليزي كيك من الحلويات الاقتصادية التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، ما يجعلها من الوصفات المفضلة لدى ربات البيوت والأطفال على حد سواء.

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طريقة عمل الليزي كيك بالشوكولاتة.. حلوى باردة بدون فرن

طريقة عمل الليزي كيك
طريقة عمل الليزي كيك
طريقة عمل الليزي كيك

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