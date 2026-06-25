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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عايدة رياض: إصابتي بسرطان المثانة كانت أصعب لحظات حياتي

حلقة عايدة رياض
حلقة عايدة رياض
سعيد فراج

كشفت الفنانة عايدة رياض العديد من الأسرار والمحطات المهمة في حياتها الفنية والشخصية، خلال لقائها ببرنامج "ورقة بيضا" الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي عبر قناة النهار، حيث تحدثت عن مشوارها الفني وتجاربها الإنسانية والصحية، كما علقت على عدد من القضايا المثيرة للجدل.

وأكدت عايدة رياض أن قرار عودتها للفن بعد الزواج كان صحيحًا بنسبة 100%، مشيرة إلى أنها لا تشعر بأي ندم تجاه هذا القرار، خاصة أنها كانت تسعى إلى تأمين مستقبلها المهني بنفسها، لافتة إلى أن تجربة الزواج علمتها أهمية اعتماد المرأة على نفسها وبناء مستقبلها بعيدًا عن أي ظروف متغيرة.

عايدة رياض وحياتها 

وتطرقت الفنانة إلى حياتها الشخصية، مؤكدة أنها كانت تتمنى الإنجاب بشدة، واكتشفت لاحقًا أنها كانت قادرة على الإنجاب وأن المشكلة لم تكن لديها، موضحة أنها ربما كانت ستبتعد عن الفن لو رزقت بأطفال خلال فترة زواجها، كما اعترفت بأنها تشعر بالوحدة أحيانًا، لكنها اختارت التركيز على عملها وحياتها المهنية.

وكشفت عايدة رياض عن واحدة من أصعب المحطات في حياتها، وهي إصابتها بسرطان المثانة أثناء تصوير مسلسل "دهشة" عام 2014، مؤكدة أن لحظة معرفتها بالمرض كانت صادمة للغاية، وأنها فضلت عدم الإعلان عن الأمر وقتها، كما رفضت إجراء استئصال المثانة رغم نصائح بعض الأطباء، مشيرة إلى أن أكثر ما تخشاه في الحياة ليس الموت وإنما معاناة المرض.

وعلى الصعيد الفني، أكدت أنها لم تندم على أي عمل قدمته طوال مسيرتها، حتى الأعمال الصغيرة، موضحة أنها اضطرت في بعض الفترات لقبول أدوار أقل أهمية بسبب ظروف مادية مرت بها، كما نفت اعتذارها عن مسلسل "قطر صغنطوط"، مؤكدة أن عدم مشاركتها جاء نتيجة تضارب مواعيد التصوير فقط.

وأشادت عايدة رياض بعدد من زملائها في الوسط الفني، حيث وصفت المخرج محمد سامي بأنه مخرج متميز يمتلك قدرة كبيرة على ملامسة مشاعر الجمهور وفهم تفاصيل المجتمع، كما وصفت الفنان محمد رمضان بأنه ممثل عبقري وإنسان متواضع، مؤكدة أنها اكتشفت موهبته منذ مشاركتهما في فيلم "الألماني".

كما علقت على الفنانة إلهام شاهين، مؤكدة أنها لم تنتقدها كشخص أو كممثلة، وأنها تعد واحدة من أهم وأقوى الممثلات في مصر، لكنها رأت أن أداءها في مسلسل "سيد الناس" كان مبالغًا فيه بعض الشيء من وجهة نظرها.

وأعربت عايدة رياض عن استيائها من تكرار شائعات وفاتها، مؤكدة أنها لم تعد تتأثر بمثل هذه الشائعات كما كان يحدث في السابق، كما أوضحت أن قصة زواجها العرفي التي أثيرت إعلاميًا كانت مجرد مزحة تحولت إلى "ترند" على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن راحة البال هي أهم ما يبحث عنه الإنسان في حياته، مشددة على أن "الخوف الحقيقي بالنسبة لها هو المرض وعذاب المرض"، وأن الحكمة الأبرز التي خرجت بها من مشوارها الطويل هي: "اتقي شر من أحسنت إليه".

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