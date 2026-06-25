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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من بطولة يسرا.. صور جديدة من كواليس فيلم "الست لما " والعرض قريبًا

كواليس فيلم الست لما
كواليس فيلم الست لما
تقى الجيزاوي

كشفت الشركة المنتجة لفيلم «الست لما»، بطولة النجمة يسرا، عن صور جديدة من كواليس التصوير، جمعت أبطال وصناع العمل، استعدادًا لطرحه قريبًا بدور العرض السينمائية المصرية.

أبطال فيلم الست لما 

فيلم "الست لما" من بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في اطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى، ورنا السبكي.

فيلم الست لما 

وتدور قصة «الست لما» حول دينا الكردي، التي تدير مركزًا لتمكين المرأة، وتطلق حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعم السيدات ومواجهة التعنت أو غياب التفاهم في الحياة الزوجية، لتثير الحملة جدلًا كبيرًا في الشارع بين مؤيدين ومعارضين، ما يضع بطلة العمل في العديد من المواقف والتحديات.

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