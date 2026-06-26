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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل نتف الشعرة البيضاء يزيد الشيب؟.. الحقيقة العلمية وراء أشهر الخرافات

هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
آية التيجي

يتساءل الكثيرون من الأشخاص عند ظهور أول شعرة بيضاء في الرأس: هل يؤدي نتف الشعرة البيضاء إلى زيادة الشيب وانتشار الشعر الأبيض؟ وهي واحدة من أكثر المعتقدات شيوعًا بين الناس، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الحقيقة العلمية تختلف تمامًا عن هذه الفكرة المتداولة.

هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟

وأكد خبراء الأمراض الجلدية أن نتف الشعرة البيضاء لا يؤدي إلى ظهور عدد أكبر من الشعرات البيضاء في المنطقة نفسها، موضحين أن كل بصيلة شعر تعمل بشكل مستقل عن غيرها، ولا يمكن أن يؤثر نتف شعرة واحدة على لون الشعر الذي ينمو من البصيلات المجاورة.

وأشار الخبراء إلى أن الشعرة التي تنمو مجددًا من البصيلة نفسها ستكون غالبًا بيضاء أيضًا، لأن الخلايا الصبغية المسؤولة عن إنتاج مادة الميلانين، التي تمنح الشعر لونه الطبيعي، تكون قد توقفت عن أداء وظيفتها داخل تلك البصيلة.

هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟

لماذا لا ينتشر الشيب بسبب النتف؟

ويعتمد لون كل شعرة على نشاط الخلايا الصبغية الموجودة داخل بصيلتها الخاصة، لذلك لا توجد علاقة بين نتف شعرة بيضاء وتحول الشعر المحيط بها إلى اللون الأبيض.

كما أوضحت دراسات حديثة أن ظهور الشيب يرتبط بعوامل متعددة، أبرزها التقدم في العمر والعوامل الوراثية وبعض المؤثرات الصحية والبيئية، وليس بنتف الشعر الأبيض.

هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟

مخاطر نتف الشعر الأبيض بشكل متكرر

ورغم أن نتف الشعرة البيضاء لا يزيد من انتشار الشيب، فإن الأطباء يحذرون من تكرار هذه العادة، لأنها قد تؤدي إلى إضعاف بصيلات الشعر مع مرور الوقت.

ومن أبرز الأضرار المحتملة لنتف الشعر المتكرر:
ـ ترقق الشعر في المنطقة المتضررة.
ـ تهيج واحمرار فروة الرأس.
ـ نمو شعر جديد بملمس مختلف.
ـ ضعف البصيلات وفقدان قدرتها على إنتاج الشعر.
ـ احتمالية فقدان الشعر بشكل دائم في بعض الحالات.

هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟

ما البديل الأفضل للتخلص من الشعرة البيضاء؟

ينصح خبراء العناية بالشعر بتجنب نتف الشعر الأبيض بشكل متكرر، واللجوء إلى قص الشعرة أو تقصيرها إذا كان مظهرها يسبب الإزعاج، وذلك للحفاظ على صحة بصيلات الشعر وتقليل فرص تعرضها للتلف.

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هل نتف الشعرة البيضاء يزيد الشيب؟.. الحقيقة العلمية وراء أشهر الخرافات

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هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
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