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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
آية التيجي

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بريطانيون أن مئات الآلاف من البالغين قد يكونون مصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) دون الحصول على تشخيص رسمي، مشيرة إلى أن كبار السن الذين تجاوزوا سن 65 عامًا هم الفئة الأكثر عرضة لعدم اكتشاف الحالة.

أكثر من 90% من الحالات لدى كبار السن قد تكون غير مكتشفة

وبحسب الدراسة، فإن معدلات تشخيص اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لا تزال أقل بكثير من التقديرات العالمية المتوقعة، رغم الزيادة الملحوظة في الوعي بالاضطراب خلال السنوات الأخيرة وتحسن أدوات التشخيص.

وأوضح الباحثون أن نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا ويحملون تشخيصًا رسميًا بـ ADHD لا تتجاوز 0.05%، وهو ما يشير إلى أن أكثر من 90% من الحالات المحتملة في هذه الفئة العمرية ربما لم يتم التعرف عليها أو تشخيصها حتى الآن.

وأشار فريق البحث، الذي ضم علماء من كلية كينجز لندن وجامعة كوليدج لندن وجامعة ليفربول، إلى أن العديد من كبار السن نشأوا في فترات لم يكن فيها اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه معروفًا أو معترفًا به بالشكل الحالي، ما أدى إلى فقدان فرص التشخيص والدعم المناسب.

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

زيادة التشخيص بعد عام 2020

وأكدت الدراسة أن معدلات تشخيص ADHD شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بعد عام 2020 في مختلف الفئات العمرية، خاصة مع انتشار الوعي حول الاضطراب وتصحيح المفاهيم القديمة التي كانت تربطه بالأطفال أو الذكور فقط.

كما ساهمت التطورات الحديثة في فهم الاضطرابات العصبية النمائية في اكتشاف المزيد من الحالات لدى النساء والبالغين الذين ظلت أعراضهم غير مفسرة لسنوات طويلة.

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

تأثيرات واسعة على الحياة اليومية

وحذر الباحثون من أن عدم تشخيص اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه قد يؤثر بشكل كبير على جوانب عديدة من حياة المصابين، بما في ذلك التعليم والعمل والعلاقات الاجتماعية والصحة النفسية.

وأشاروا إلى أن المصابين الذين لا يحصلون على تشخيص أو دعم مناسب قد يقضون سنوات طويلة وهم يحاولون فهم التحديات التي يواجهونها دون معرفة السبب الحقيقي وراء صعوبات التركيز والتنظيم وإدارة المهام اليومية.

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

تحليل بيانات أكثر من 3.5 مليون شخص

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات مجهولة الهوية لأكثر من 3.5 مليون شخص مسجلين لدى أطباء الرعاية الأولية في إنجلترا خلال عام 2025، مع مقارنة النتائج بالتقديرات الدولية لمعدلات انتشار ADHD.

وأظهرت النتائج أن عدد الأشخاص الذين يعيشون مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه قد يكون أكبر بكثير من أعداد الحالات المسجلة رسميًا في السجلات الصحية.

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى البالغين

وتشمل أبرز أعراض ADHD لدى البالغين:
ـ صعوبة التركيز والانتباه.
ـ النسيان المتكرر.
ـ ضعف تنظيم المهام والوقت.
ـ التسرع واتخاذ قرارات اندفاعية.
ـ التململ والحركة الزائدة.
ـ صعوبة التعامل مع الضغوط.
ـ تقلبات المزاج.
ـ عدم القدرة على إكمال المهام.

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

دعوات لتحسين خدمات التشخيص والدعم

ودعا الباحثون إلى تعزيز خدمات تشخيص وعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، خاصة بين البالغين وكبار السن، مؤكدين أن التشخيص المبكر يفتح الباب أمام الحصول على الدعم والعلاج المناسبين وتحسين جودة الحياة.

وشددوا على أن زيادة الوعي المجتمعي بالاضطراب تمثل خطوة مهمة لتقليل أعداد الحالات غير المشخّصة، وضمان حصول المصابين على الرعاية التي يحتاجون إليها في مختلف المراحل العمرية.

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اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

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