بخطوات سهلة.. طريقة عمل بطاطس ودجز مقرمشة في المنزل

تعد بطاطس الودجز من أشهر المقبلات التي يفضلها الكبار والصغار، إذ تتميز بقوامها المقرمش من الخارج والطري من الداخل، ويمكن تقديمها بجانب اللحم المفروم مع صوص الجبنة.

وإذا كنتِ تبحثين عن طريقة تحضيرها في المنزل بمذاق المطاعم، تقدم الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة سهلة تضمن الحصول على بطاطس ذهبية ومقرمشة.

طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة

طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة

مقادير بطاطس الودجز:

كيلو بطاطس كبيرة الحجم.

3 ملاعق كبيرة فيجيتار.

كمية قليلة من الماء.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كركم.

زيت نباتي غزير للقلي.

طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة

طريقة عمل بطاطس ودجز مقرمشة:

ـ ابدئي بغسل البطاطس جيدًا مع الاحتفاظ بالقشرة، ثم قطعي كل حبة إلى شرائح سميكة على شكل ودجز.

ـ في قدر على النار، اغلي كمية مناسبة من الماء مع الملح والكركم، ثم أضيفي البطاطس واتركيها لمدة 5 دقائق فقط حتى تنضج نصف نضج مع الحفاظ على تماسكها.

طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة

ـ بعد ذلك، صفي البطاطس واتركيها حتى تبرد وتجف تمامًا.

ـ في وعاء آخر، اخلطي الفيجيتار مع كمية بسيطة من الماء حتى تحصلي على خليط بقوام يشبه عجينة الكريب، ثم أضيفي البطاطس وقلبيها برفق حتى تتغطى جميع القطع بالتتبيلة.

ـ سخني الزيت جيدًا، ثم اقلي البطاطس مع التقليب المستمر حتى تكتسب اللون الذهبي وتصبح مقرمشة.

طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة

طريقة التقديم

تقدم بطاطس الودجز ساخنة مع صوص الجبن، ويمكن إضافة اللحم المفروم المعصج مع الجبن الذائب للحصول على مذاق غني، كما يمكن تزيين الوجه بشرائح الهالبينو لمحبي النكهات الحارة.

وتعد هذه الوصفة من الخيارات المثالية لتحضير بطاطس ودجز بمذاق المطاعم داخل المنزل، مع الحصول على قرمشة مميزة وخطوات بسيطة لا تستغرق وقتًا طويلًا.