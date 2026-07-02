بعد تصريحاته الجدلية .. محمد الصباغ يعتذر رسميًا لأم كلثوم وأسرتها

وجه الكاتب محمد الصباغ اعتذارًا رسميًا إلى كوكب الشرق أم كلثوم، وأسرتها، وجمهورها، وذلك بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا بسبب منشور عبر صفحته الشخصية، وما تبعه من إعلان أسرتها اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

ونشر الصباغ بيانًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: «هذا بيان اعتذار لأم كلثوم، ولكل محبيها في كل العالم، ولأسرتها، ولشعبها، ولأمتها، ولنفسي أيضًا، أعتذر عما ورد على صفحتي الشخصية مما اعتقد البعض أنه إساءة».

وأوضح أن ما كتبه لم يكن القصد منه الإساءة إلى أم كلثوم، وإنما تقديم ما وصفه بـ«الرواية الصادقة للتاريخ»، مؤكدًا أن هدفه كان إبراز مكانتها الإنسانية والفنية، وليس التقليل من قيمتها أو النيل من تاريخها.

وأشار محمد الصباغ إلى أنه سبق أن نشر العديد من المقالات والمواد التي أشاد خلالها بمكانة أم كلثوم، مؤكدًا أنها ستظل واحدة من أهم الظواهر الفنية في تاريخ الغناء العربي، لما حققته من تأثير واسع داخل مصر وخارجها.

بلاغ أسرة أم كلثوم

بلاغ من أسرة أم كلثوم

جاء اعتذار الكاتب محمد الصباغ بعد أيام من إعلان أسرة كوكب الشرق أم كلثوم التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضده، على خلفية تدوينات نُسبت إليه وتضمنت ادعاءات بشأن الحياة الشخصية للفنانة الراحلة.

واعتبرت الأسرة أن ما تم تداوله يمثل إساءة إلى رمز فني وتاريخي كبير، إلى جانب كونه انتهاكًا لحرمة الموتى، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه الادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وكانت قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء مسؤول الحساب الإلكتروني المنسوب إلى محمد الصباغ للتحقيق، بعد رصد ما اعتبرته اللجنة مخالفات للأكواد والمعايير الإعلامية المنظمة للنشر عبر المنصات الرقمية، إلى جانب نشر ادعاءات غير صحيحة بحق أم كلثوم. وجاء القرار في إطار اختصاصات المجلس بمتابعة المحتوى الإعلامي والإلكتروني الخاضع لرقابته.

كما اتخذت أسرة أم كلثوم إجراءات قانونية ضد الكاتب، حيث أعلن المحامي ياسر قنطوش، بصفته وكيلاً عن أحفاد كوكب الشرق، تقدمه ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد الصباغ، اتهمه فيه بالإساءة إلى رمز فني مصري، وانتهاك حرمة الموتى، ونشر شائعات وادعاءات تمس سمعة الفنانة الراحلة. وأكد المحامي أن الأسرة قررت اللجوء إلى القضاء للحفاظ على اسم وتاريخ أم كلثوم والرد على ما وصفته بالادعاءات المسيئة.