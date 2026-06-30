أزمة منشورات أم كلثوم.. من الجدل على مواقع التواصل إلى تحقيقات وبلاغات قضائية

تحولت منشورات الكاتب الصحفي محمد الصباغ عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الوسطين الإعلامي والفني خلال الساعات الأخيرة، بعدما تضمنت ادعاءات تتعلق بالحياة الشخصية لكوكب الشرق أم كلثوم.



هذه التصريحات قوبلت بموجة واسعة من الانتقادات، وأعقبه تحرك رسمي وقانوني ضد الكاتب الذي نشر مزاعم واتهامات شخصية وأخلاقية لم يقدم معها وثائق أو أدلة معلنة تثبت صحتها، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا بين الجمهور والإعلاميين وعدد من الشخصيات الثقافية والفنية، باعتبار أن ما ورد يمثل إساءة إلى واحدة من أبرز الرموز الفنية في تاريخ مصر والعالم العربي.



وعلى خلفية هذه المنشورات، قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء مسؤول الحساب الإلكتروني المنسوب إلى محمد الصباغ للتحقيق، بعد رصد ما اعتبرته اللجنة مخالفات للأكواد والمعايير الإعلامية المنظمة للنشر عبر المنصات الرقمية، إلى جانب نشر ادعاءات غير صحيحة بحق أم كلثوم. وجاء القرار في إطار اختصاصات المجلس بمتابعة المحتوى الإعلامي والإلكتروني الخاضع لرقابته.



كما اتخذت أسرة أم كلثوم إجراءات قانونية ضد الكاتب، حيث أعلن المحامي ياسر قنطوش، بصفته وكيلاً عن أحفاد كوكب الشرق، تقدمه ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد الصباغ، اتهمه فيه بالإساءة إلى رمز فني مصري، وانتهاك حرمة الموتى، ونشر شائعات وادعاءات تمس سمعة الفنانة الراحلة. وأكد المحامي أن الأسرة قررت اللجوء إلى القضاء للحفاظ على اسم وتاريخ أم كلثوم والرد على ما وصفته بالادعاءات المسيئة.



نقابة المهن الموسيقية من جانبها تدرس بدورها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، معتبرة أن ما نُشر يمثل إساءة إلى إحدى أهم القامات الفنية في تاريخ الغناء العربي.