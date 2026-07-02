مصطفى بكري يكشف تطورات جديدة في ملف العدادات الكودية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه خلال الفترة الماضية تم اتخاذ إجراءات هامة وتسجيل تطورات إيجابية في ملف العدادات الكودية، أسهمت في حل عدد كبير من المشكلات التي واجهت أصحاب هذه العدادات.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزير الكهرباء، أكد أنه تم تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عداد قانوني، في إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع ودمج المشتركين داخل المنظومة الرسمية.

وتابع أن هناك تفاؤلًا كبيرًا باستكمال تحويل نحو 1.4 مليون عداد إضافي خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استمرار تسوية أوضاع المشتركين بشكل تدريجي ومنظم.

لاستكمال عمليات التحويل إلى عدادات قانونية

وأشار إلى أن الجهات المعنية تعمل كذلك على تفعيل إجراءات التصالح، بما يتيح تسوية المخالفات وسداد المستحقات وفق آليات واضحة، تمهيدًا لاستكمال عمليات التحويل إلى عدادات قانونية بشكل كامل.