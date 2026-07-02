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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: 19 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

الأورام السرطانية
الأورام السرطانية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم) مجانًا لـ19 مليونًا و132 ألف مواطن من سن 18 عامًا فأكثر، منذ إطلاقها في يونيو 2023 ضمن مبادرات “100 مليون صحة”.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تعتمد على آلية تبدأ بملء استبيان إلكتروني يحدد عوامل الخطورة والأعراض، ليتم إحالة الحالات المشتبه بها إلى الفحوصات المتقدمة وبدء العلاج الفوري.

عرض الحالات الإيجابية على لجان طبية متعددة التخصصات 

ودعا المواطنين إلى التوجه لأقرب وحدة صحية أو زيارة صفحة مبادرات وزارة الصحة لإجراء الاستبيان المبدئي، مشيرًا إلى أنه في حال سلبية النتيجة يُنصح بالمتابعة الدورية، بينما تُعرض الحالات الإيجابية على لجان طبية متعددة التخصصات لاتخاذ الإجراء العلاجي المناسب.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالعزيز، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، أن المبادرة نجحت في اكتشاف عدد كبير من الحالات المبكرة، بالإضافة إلى تحويل عشرات الآلاف إلى عيادات الإقلاع عن التدخين، مما يعزز فرص الشفاء ويحمي صحة المجتمع.

وتؤكد الوزارة استمرار تقديم الخدمة والرد على الاستفسارات من خلال الخط الساخن 105 و15335، أو عبر الموقع الرسمي: www.100millionseha.eg والصفحات الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الأورام السرطانية الكشف المبكر وزارة الصحة والسكان الرئة البروستاتا القولون عنق الرحم 100 مليون صحة علاج الأورام

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