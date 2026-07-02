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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: نستهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2027

تائب وزير الصحة
تائب وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أطلقت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والرعاية الأولية والمشرف على المجلس القومي للسكان، فعاليات “اليوم السكاني الجامعي” بجامعة هليوبوليس الخاصة للتنمية.

 وذلك ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والخطة العاجلة للسكان (2025-2027)، وبحضور نخبة من القيادات الأكاديمية والمتخصصين، بهدف تعزيز وعي الشباب بقضايا الصحة الإنجابية وتنمية الأسرة.

واستقبل الدكتور جودة هلال، رئيس الجامعة، الدكتورة عبلة الألفي، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والمبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية”، مشيرًا إلى أن الجامعات شريك رئيسي في نشر الوعي المجتمعي وتحسين الخصائص السكانية من خلال الاستثمار في الشباب وإعداد أجيال قادرة على بناء المجتمع.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن الجامعات تعد شريكًا استراتيجيًا في بناء وعي الشباب، مشددة على أهمية نشر الثقافة السكانية الصحيحة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الصحة الإنجابية، وربط القضية السكانية بمفاهيم التنمية المستدامة وجودة الحياة. 

المباعدة بين الحمول لمدة 3-5 سنوات حق أصيل للطفل 

وأوضحت أن الدولة تستهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027 لتحقيق التوازن الديموغرافي، مشيرة إلى أن المباعدة بين الحمول لمدة 3-5 سنوات حق أصيل للطفل للحصول على أفضل رعاية صحية وتغذوية ونفسية خلال “الألف يوم الذهبية”.

وشددت نائب الوزير على أهمية التوعية بالصحة الإنجابية والمشورة الأسرية قبل الزواج والاستعداد للحمل، ودور الزوج كشريك أساسي في صحة الأسرة، وأهمية الرضاعة الطبيعية والساعة الذهبية الأولى بعد الولادة، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة عقب الولادة مباشرة، مع الحد من الولادات القيصرية غير المبررة، تحت شعار “اسأل واستشير.. لقرار مستنير”.

وتضمن اليوم السكاني جلسات علمية وتوعوية حول أبعاد القضية السكانية وصحة الأم والطفل وتنمية الأسرة، إلى جانب أنشطة تفاعلية ومسابقات طلابية لإنتاج محتوى توعوي مع تخصيص جوائز للفائزين، بهدف تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حلمي أبو العيش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيكم ورئيس مجلس أمناء الجامعة، أن الاستثمار في الإنسان هو ركيزة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى دور الجامعة في خدمة المجتمع من خلال التعليم والبحث العلمي والقوافل الطبية، وأهمية التعاون مع مؤسسات الدولة لنشر الثقافة الصحية والسكانية.

كما أكدت الدكتورة هويدا أبو العلا أهمية التغذية السليمة في مختلف مراحل العمر، خاصة الحمل والطفولة والشباب، تحت شعار “سلام داخلي… وجمال خارجي”.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أن “اليوم السكاني الجامعي” يمثل خطوة نوعية في تعزيز الشراكة بين الجامعات ومؤسسات الدولة لنشر الوعي بالقضايا السكانية والصحية، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وإعداد جيل واعٍ قادر على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وزير الصحة اليوم السكاني الجامعي هليوبوليس وعي الشباب بناء الأسرة وزير الصحة والسكان

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