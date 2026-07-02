بعد وفاة نجلها أليكس.. معلومات عن الفنانة السورية نورا رحال؟

تصدر اسم الفنانة السورية اللبنانية نورا رحال محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب إعلانها وفاة نجلها الأكبر “أليكس”، في خبر صادم هز الوسط الفني وأثار حالة واسعة من الحزن بين جمهورها وزملائها.

أبرز معلومات عن نورا رحال

- فنانة سورية لبنانية، تُعد من أبرز الأسماء في مجال الغناء والاستعراض في العالم العربي.

- بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، ولفتت الأنظار بموهبتها الصوتية وحضورها على المسرح.

- اشتهرت بتقديم الأغاني الاستعراضية ذات الإيقاع السريع، إلى جانب مشاركاتها في الحفلات والمهرجانات.

- شاركت في عدد من الأعمال المسرحية الغنائية، وحققت نجاحًا ملحوظًا في هذا المجال.

- تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة في لبنان وسوريا وعدد من الدول العربية.

- عُرفت بأسلوبها الفني الحيوي وإطلالاتها الجريئة والمميزة على المسرح.

- مرت بعدة محطات شخصية مهمة، من بينها زواجها وإنجابها لأبناء، كان أبرزهم نجلها الراحل “أليكس”.

- عادت للواجهة مؤخرًا بعد وفاة ابنها، في واقعة أثارت تعاطفًا واسعًا من الجمهور والوسط الفني.

- تحظى بدعم كبير من زملائها الفنانين، خاصة في ظل أزمتها الإنسانية الأخيرة.

- تُواصل نشاطها الفني رغم التحديات، وتُعد من الفنانات اللاتي حافظن على حضورهن على الساحة لسنوات طويلة.

وفاة ابن نورا رحال

وأعلنت نورا رحال نبأ الوفاة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، حيث ودّعت ابنها بكلمات مؤثرة عبّرت فيها عن إيمانها وصبرها، مؤكدة تسليمه “بين يدي الرب”، في رسالة نالت تعاطفًا كبيرًا من متابعيها ومحبيها.

وكشفت تقارير إعلامية أن نجلها، الذي يبلغ من العمر نحو 24 عامًا، توفي متأثرًا بإصابة خطيرة تعرّض لها إثر حادث داخل بيروت، بعدما ارتطمت ساقه بباب زجاجي ما تسبب في قطع بأحد الشرايين الرئيسية وحدوث نزيف حاد استمر عدة أيام، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة داخل المستشفى.

وأفادت المصادر بأن أليكس ظل يخضع للعلاج والرعاية الطبية لمدة خمسة أيام، إلا أن النزيف الحاد والمضاعفات الناتجة عن الإصابة حالت دون إنقاذه، لتُعلن وفاته لاحقًا وسط حالة من الصدمة والحزن.

وينتمي أليكس لعائلة فنية، فهو الابن الأكبر لنورا رحال من زوجها السابق ذي الأصول اليونانية، وكان بعيدًا نسبيًا عن الأضواء، فيما ترك رحيله المفاجئ أثرًا بالغًا في حياة والدته، التي تعيش حالة من الحزن الشديد، بحسب ما نقلته مصادر مقربة.