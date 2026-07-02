ميوش القلب.. السقا يرد على تهنئة مي عمر بفيلمه الجديد

حرص الفنان أحمد السقا على الرد على تهنئة الفنانة مي عمر له بعد طرح بوستر فيلمه الجديد “خلي بالك من نفسك”.

وكتب السقا عبر حسابه على انستجرام: “ألف مبروك عليكي إنتِ يا ميوش القلب من جوه، ويا بالنجاح يا دليلة ويالا بينا هيروشيما”.

وكانت قد حرصت الفنانة مي عمر علي تهنئة ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا بفيلمهما الجديد خلي بالك من نفسك ،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت مي عمر :مبروك أخويا الجدع والنجم الكبير أحمد السقا والنجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز اللي كلنا بنحب أفلامها.. إن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا وأنا أول واحدة متحمسه أتفرج عليه.

طرح صناع فيلم “خلي بالك من نفسك” البوستر الرسمي له، تمهيدًا لعرضه في دور السينما اعتبارًا من 21 يوليو الجاري.

ويجمع الفيلم مجددًا النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا في تعاون سينمائي جديد، إلى جانب النجمة لبلبة، في عمل يمزج بين الكوميديا والأكشن والتشويق.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية ياسمين عبد العزيز شخصية فتاة قوية ومستقلة، تدخل حياة السقا بشكل مفاجئ، لتصبح شريكته في مواجهة العديد من المواقف والمغامرات، في إطار مليء بالإثارة والمفارقات الكوميدية.