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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إطلاق اسم الفنانة سناء جميل على الدورة الرابعة من مهرجان إيزيس لمسرح المرأة

الدورة الرابعة من مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة
الدورة الرابعة من مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة
تقى الجيزاوي

أعلنت إدارة مهرجان إيزيس لمسرح المرأة اختيار اسم الفنانة الراحلة سناء جميل ليحمل عنوان الدورة الرابعة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2026، تكريمًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها الكبيرة في المسرح المصري.

ويواصل المهرجان بهذا الاختيار نهجه في الاحتفاء برموز المسرح، بعدما حملت الدورات السابقة أسماء كل من شويكار، وعايدة عبد العزيز، وسميحة أيوب.

وقالت المخرجة ومدربة التمثيل عبير لطفي، رئيسة المهرجان، إن سناء جميل تُعد واحدة من أبرز علامات الفن المصري، خاصة على خشبة المسرح، مؤكدة أن الدورة الجديدة ستتضمن فعاليات خاصة تسلط الضوء على تجربتها الإبداعية، بهدف تعريف الأجيال الجديدة برصيدها الفني.

وأضافت أن الدورة الرابعة ستشهد أيضًا تكريم عدد من الشخصيات الفنية، على أن يُعلن عن أسمائها في وقت لاحق، إلى جانب عودة حاضنة نهاد صليحة لدعم وتطوير وإنتاج ثلاثة عروض مسرحية خلال الفترة المقبلة.

سناء جميل 

وتُعد سناء جميل واحدة من أبرز نجمات المسرح والسينما، إذ وُلدت بمحافظة المنيا عام 1930، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، قبل أن تنضم إلى الفرقة القومية.

 واختار لها رائد المسرح زكي طليمات اسمها الفني، بدلًا من اسمها الحقيقي "ثريا يوسف عطالله"، خلال مشاركتها في مسرحية الحجاج بن يوسف.

وقدمت الراحلة عشرات الأعمال المسرحية، من بينها زهرة الصبار وشمس النهار ورقصة الموت، التي أصبحت أول عمل مسرحي مصري يُعرض على مسارح باريس، كما حققت انطلاقتها السينمائية الكبرى بعد ترشيح المخرج صلاح أبو سيف لها لتجسيد شخصية "نفيسة" في فيلم بداية ونهاية، وهو الدور الذي رسخ مكانتها الفنية.

وخلال مشوارها، شاركت سناء جميل في نحو 165 عملًا فنيًا، من أبرزها أفلام الزوجة الثانية واضحك الصورة تطلع حلوة وسواق الهانم، إلى جانب مسلسلات الراية البيضاء وخالتي صفية والدير وساكن قصادي، قبل أن ترحل في ديسمبر 2002، تاركة إرثًا فنيًا لا يزال حاضرًا في ذاكرة الجمهور.

مهرجان إيزيس لمسرح المرأة الفنانة الراحلة سناء جميل عبير لطفي

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