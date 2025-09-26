مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة يطلق دورته الثالثة

شهد مسرح السامر بالعجوزة مساء اليوم حفل افتتاح

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة فى دورته الثالثة التي تحمل اسم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب وتستمر حتى ٢ أكتوبر المقبل.



حضر الحفل كوكبة من نجوم الفن، بينهم: المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، والفنان فتحي عبدالوهاب عضو اللجنة العليا للمهرجان و المخرج كريم الشناوي، والفنانين أحمد عيد، وصفاء الطوخي ، وعلاء قوقة، وعزة لبيب، وسماء إبراهيم، ووفاء الحكيم وهنادي عبدالخالق، مصطفى عماد، والمخرجة مروة رضوان، ، المؤلف هاني سرحان وزوجته بسمة داود والمخرج عادل حسان رئيس المركز القومي للمسرح، و كاثي كوستين مدير البرامج الثقافية فى المعهد الثقافي البريطاني ممثلة عن إتحاد المعاهد الثقافة الأوروبية في مصر (يونك)، و ياسر عبد العال مدير إدارة بناء القدرات بوزارة الشباب والرياضة، وحسن نصر مدير برنامج بمؤسسة اتجاه".

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، قبل أن يظهر الفنان أبانوب بيباوي الذى أبهر الحضور بفقرة رسم على الهواء مستخدما يديه وقدميه، وجاءت النتيجة لوحتين الأولى للفنانة سميحة أيوب والثانية للكاتبة فتحية العسال.

اطل مقدما الحفل سالي سعيد والمترجم مصطفى محمد المدير التنفيذي للمهرجان ورحبا بالحضور، ثم كشفا عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان، التى يشارك بها ١٦ عرضا من ٦ دول، بالإضافة الى إقامة عدة ورش وندوات ومحاضرات، كما تم عرض فيديو قصير عن الفعاليات والمكرمات واخر عن سيدة المسرح العربي سميحة ايوب.

كما قدما مجلس أمناء المهرجان الذي يضم عددا من الشخصيات الهامة والداعمة بقوة لفكرة المهرجان، وهم: الفنان فتحي عبدالوهاب والسفيرة د.مشيرة خطاب والكاتبة والنائبة ضحى عاصي، ود. أمل جمال، والإعلامية مشيرة موسى، والفنانة رانيا يحيى والمخرج سعيد قابيل، والناقدة عبلة الرويني، والمخرج أحمد العطار والمخرج د.محمود أبو دومة، والناقد الفني محمد عبدالرحمن. إلى جانب المديرتين الفنيتيين للمهرجان المخرجة والكاتبة عبير علي حزين والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم والمديرين التنفيذيين منى سليمان ومصطفى محمد، ورئيسة المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفي.

وفي كلمتها رحبت عبير لطفي بالحضور، وقالت: "حضرت مصر ثم جاء التاريخ، ثم جاءت إيزيس التي لملمت أشلاء زوجها أوزيريس وصنعت من ولدهما حورس قائدا عظيما وهكذا هي المرأة المصرية التي هي من نسل إيزيس، فما بالنا بالمبدعات من نسل إيزيس"

وأضافت "جاءت فكرة المهرجان للاحتفاء بالمرأة المبدعة وتصدير قضايا المرأة في كل مكان، والاحتفاء بهن، ويتشرف المهرجان بإطلاق اسم العظيمة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي على دورته الثالثة".

كما أشارت لطفى الى أن المهرجان يقام تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، ويدعمه عدد من الشركاء الذين تمتن ادارة المهرجان لتعاونهم ودعمهم لهذه الدورة حتى تخرج في أفضل صورة: وهم وزارة الشباب والرياضة واليونك (اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه والمعهد الثقافي الإيطالي، سفارة إسبانيا بالقاهرة، الهيئة العربية للمسرح، المجلس القومي للمرأة، ووزارة الاتصالات، السفارة الهولندية بالقاهرة، وكالة التعاون الإيطالي، سفارة النرويج بالقاهرة، البرنامج المشترك zzj، مؤسسة زاد للفنون، معهد ثربانتس بالقاهرة، مؤسسة مصر الخير، دار ريشة للنشر والتوزيع، مؤسسة اليابان بالقاهرة، قطاع المسرح، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، صندوق التنمية الثقافية، مؤسسة صناع الحياة، وصلة للفنون، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مركز الهناجر للفنون، مسرح السامر، قبة الغوري، كالتوجراف، مسرح الريحاني (سوكسيه)، ومعهد جوته الألماني بالقاهرة، والراعي الاعلامى إعلام دوت كوم".

وقالت كاثى ‏كوستين مدير البرامج الثقافية بالمعهد الثقافي البريطاني كلمة بالنيابة عن يونيك مصر (اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية EUNIC) ، أشارت فيها الى أن الاتحاد سعيد بدعم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة هذا العام من خلال مشاركة عرضين من إيطاليا وإسبانيا هما "ما وراء الحدود" و "العرس الدامي".

‏ وعرفت الاتحاد بأنه شبكة تضم 20 مؤسسة ثقافية أوروبية وسفارات مكرسة لتعزيز العلاقات الثقافية، وبدا منذ عام 2019، تنفيذ البرنامج الثقافي الأوروبي المصري (EECP) الممول من بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر و"يونيك مصر" والذي يهدف البرنامج إلى تعزيز الروابط الثقافية الأوروبية-المصرية من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال دعم الفنانين المصريين والمنظمات الثقافية".



‏ووصف حسن نصر مدير برنامج بمؤسسة اتجاه تعاون مهرجان الفنون المجتمعية مع مهرجان إيزيس لمسرح المرأة، بأنه تعاون مثمر، وأشار إلى أن مهرجان الفنون المجتمعية يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ مؤسسة اتجاه وإشراف فني لفريق زاد للفنون ضمن برنامج تمكين الشباب ورفع الوعي بقضايا السكان - أندية السكان ، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان".



وتابع قائلا "المهرجانان يكملان بعضهما البعض، ويدعمان المرأة والقضايا الخاصة بالقضايا السكانية، وكل ما يتعلق بالمرأة والشباب الذين يجب أن تصل أصواتهم ويتم طرحها بشكل أوسع وحوار حقيقي يدمج بينهم عن طريق الفن والمسرح والموسيقى وهي لغة تلمس القلوب، والدليل أن لوحة بسيطة في بداية الحفل حركت بداخلنا مشاعر وأشياء كثيرة تجاه شخصية كبيرة مثل سميحة أيوب" مضيفا أن المهرجان مساحة حقيقية وآمنة للشباب للتعبير عن القضايا المجتمعية التي تخصهم.

شهد الحفل قيام رئيسة المهرجان عبير لطفي ومديرتا المهرجان الكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم والمخرجة والكاتبة عبير علي حزين بتكريم كل من الفنانة الكبيرة فريدة فهمى والتى تسلمت عنها التكريم الممثلة والمخرجة عبير لطفي، والفنانة عايدة فهمي والمخرجة المنفذة علا فهمي، والفنانة معتزة عبد الصبور ود.منى صادق والفنانة الايطالية آنا دورا دورنو يينما تسلم درع تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب حفيدها يوسف علاء مرسي.



والتقط المكرمات صورة تذكارية مع إدارة المهرجان.



بينما اختتم الحفل بفقرة تحطيب تراثي قدمتها فرقة جمعية الصعيد للتربية والتنمية.