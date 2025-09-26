قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل سعر دولار اليوم 26-9-2025
رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية
مليون مكالمة في الساعة.. فضيحة تجسس تدفع مايكروسوفت لقطع خدماتها عن الجيش الإسرائيلي
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
تنازل وتصالح.. إخلاء سبيل نجل أحمد رزق في ضرب زميله
رسميا.. أمريكا تشتري تطبيق تيك توك في صفقة بـ 14 مليار دولار
سلطة الطيران توقع مذكرة تفاهم مع إياتا لتعزيز منظومة السلامة الجوية
محمد يوسف: لن نعلن عن أي تفاصيل تخص هوية مدرب الأهلي
تعظيم دور نهر النيل.. النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري
بالإجماع.. أعضاء نقابة المهن التمثيلية يرفضون استقالة أشرف زكي
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة يطلق دورته الثالثة

مهرجان ايزيس الدولى لمسرح المرأة يطلق دورته الثالثة بحضور فتحى عبد الوهاب وأحمد عيد وسماء ابراهيم
مهرجان ايزيس الدولى لمسرح المرأة يطلق دورته الثالثة بحضور فتحى عبد الوهاب وأحمد عيد وسماء ابراهيم
أوركيد سامي

شهد مسرح السامر بالعجوزة مساء اليوم حفل افتتاح 
مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة فى دورته الثالثة التي تحمل اسم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب وتستمر حتى ٢ أكتوبر المقبل.


حضر الحفل كوكبة من نجوم الفن، بينهم: المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، والفنان فتحي عبدالوهاب عضو اللجنة العليا للمهرجان و المخرج كريم الشناوي، والفنانين أحمد عيد، وصفاء الطوخي ، وعلاء قوقة، وعزة لبيب، وسماء إبراهيم، ووفاء الحكيم وهنادي عبدالخالق، مصطفى عماد، والمخرجة مروة رضوان، ، المؤلف هاني سرحان وزوجته بسمة داود والمخرج عادل حسان رئيس المركز القومي للمسرح، و كاثي كوستين مدير البرامج الثقافية فى المعهد الثقافي البريطاني ممثلة عن إتحاد المعاهد الثقافة الأوروبية في مصر (يونك)، و ياسر عبد العال مدير إدارة بناء القدرات بوزارة الشباب والرياضة، وحسن نصر مدير برنامج بمؤسسة اتجاه".
بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، قبل أن يظهر الفنان أبانوب بيباوي الذى أبهر الحضور بفقرة رسم على الهواء مستخدما يديه وقدميه، وجاءت النتيجة لوحتين الأولى للفنانة سميحة أيوب والثانية للكاتبة فتحية العسال.
اطل مقدما الحفل سالي سعيد والمترجم مصطفى محمد المدير التنفيذي للمهرجان ورحبا بالحضور، ثم كشفا عن  تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان، التى يشارك بها ١٦ عرضا من ٦ دول، بالإضافة الى إقامة عدة ورش وندوات ومحاضرات، كما تم عرض فيديو قصير عن الفعاليات والمكرمات واخر عن سيدة المسرح العربي سميحة ايوب.
كما قدما مجلس أمناء المهرجان الذي يضم عددا من الشخصيات الهامة والداعمة بقوة لفكرة المهرجان، وهم: الفنان فتحي عبدالوهاب والسفيرة د.مشيرة خطاب والكاتبة والنائبة ضحى عاصي، ود. أمل جمال، والإعلامية مشيرة موسى، والفنانة رانيا يحيى والمخرج سعيد قابيل، والناقدة عبلة الرويني، والمخرج أحمد العطار والمخرج د.محمود أبو دومة، والناقد الفني محمد عبدالرحمن. إلى جانب المديرتين الفنيتيين للمهرجان المخرجة والكاتبة عبير علي حزين والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم والمديرين التنفيذيين منى سليمان ومصطفى محمد، ورئيسة المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفي.
وفي كلمتها رحبت عبير لطفي بالحضور، وقالت: "حضرت مصر ثم جاء التاريخ، ثم جاءت إيزيس التي لملمت أشلاء زوجها أوزيريس وصنعت من ولدهما حورس قائدا عظيما وهكذا هي المرأة المصرية التي هي من نسل إيزيس، فما بالنا بالمبدعات من نسل إيزيس"
وأضافت "جاءت فكرة المهرجان للاحتفاء بالمرأة المبدعة وتصدير قضايا المرأة في كل مكان، والاحتفاء بهن، ويتشرف المهرجان بإطلاق اسم العظيمة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي على دورته الثالثة".
كما أشارت لطفى الى أن المهرجان يقام تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، ويدعمه عدد من الشركاء الذين تمتن ادارة المهرجان لتعاونهم ودعمهم لهذه الدورة حتى تخرج في أفضل صورة: وهم وزارة الشباب والرياضة واليونك (اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه والمعهد الثقافي الإيطالي، سفارة إسبانيا بالقاهرة، الهيئة العربية للمسرح، المجلس القومي للمرأة، ووزارة الاتصالات، السفارة الهولندية بالقاهرة، وكالة التعاون الإيطالي، سفارة النرويج بالقاهرة، البرنامج المشترك zzj، مؤسسة زاد للفنون، معهد ثربانتس بالقاهرة، مؤسسة مصر الخير، دار ريشة للنشر والتوزيع، مؤسسة اليابان بالقاهرة، قطاع المسرح، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، صندوق التنمية الثقافية، مؤسسة صناع الحياة، وصلة للفنون، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مركز الهناجر للفنون، مسرح السامر، قبة الغوري، كالتوجراف، مسرح الريحاني (سوكسيه)، ومعهد جوته الألماني بالقاهرة، والراعي الاعلامى إعلام دوت كوم".
وقالت كاثى ‏كوستين مدير البرامج الثقافية بالمعهد الثقافي البريطاني كلمة بالنيابة عن يونيك مصر (اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية EUNIC) ، أشارت فيها الى أن الاتحاد سعيد بدعم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة هذا العام من خلال مشاركة عرضين من إيطاليا وإسبانيا هما "ما وراء الحدود" و "العرس الدامي".
‏ وعرفت الاتحاد بأنه شبكة تضم 20 مؤسسة ثقافية أوروبية وسفارات مكرسة لتعزيز العلاقات الثقافية، وبدا منذ عام 2019، تنفيذ البرنامج الثقافي الأوروبي المصري (EECP) الممول من بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر و"يونيك مصر" والذي يهدف البرنامج إلى تعزيز الروابط الثقافية الأوروبية-المصرية من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال دعم الفنانين المصريين والمنظمات الثقافية".


‏ووصف حسن نصر مدير برنامج بمؤسسة اتجاه تعاون مهرجان الفنون المجتمعية مع مهرجان إيزيس لمسرح المرأة، بأنه تعاون مثمر، وأشار إلى أن مهرجان الفنون المجتمعية يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ مؤسسة اتجاه وإشراف فني لفريق زاد للفنون ضمن برنامج تمكين الشباب ورفع الوعي بقضايا السكان - أندية السكان ، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان".


وتابع قائلا "المهرجانان يكملان بعضهما البعض، ويدعمان المرأة والقضايا الخاصة بالقضايا السكانية، وكل ما يتعلق بالمرأة والشباب الذين يجب أن تصل أصواتهم ويتم طرحها بشكل أوسع وحوار حقيقي يدمج بينهم عن طريق الفن والمسرح والموسيقى وهي لغة تلمس القلوب، والدليل أن لوحة بسيطة في بداية الحفل حركت بداخلنا مشاعر وأشياء كثيرة تجاه شخصية كبيرة مثل سميحة أيوب" مضيفا أن المهرجان مساحة حقيقية وآمنة للشباب للتعبير عن القضايا المجتمعية التي تخصهم.
شهد الحفل قيام رئيسة المهرجان عبير لطفي ومديرتا المهرجان الكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم والمخرجة والكاتبة عبير علي حزين بتكريم كل من الفنانة الكبيرة فريدة فهمى والتى تسلمت عنها التكريم الممثلة والمخرجة عبير لطفي، والفنانة عايدة فهمي والمخرجة المنفذة علا فهمي، والفنانة معتزة عبد الصبور ود.منى صادق والفنانة الايطالية آنا دورا دورنو يينما تسلم درع تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب حفيدها يوسف علاء مرسي.


والتقط المكرمات صورة تذكارية مع إدارة المهرجان. 


بينما اختتم الحفل بفقرة تحطيب تراثي قدمتها فرقة جمعية الصعيد للتربية والتنمية.

اخبار الفن نجوم مهرجان ايزيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

ترشيحاتنا

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب..صعود المعدن الأصفر في ختام تعاملات اليوم 25-9-2025

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

ممقرر بالحوار الوطني : السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطار مكمل ومطور لرؤية مصر 2030

المكملات الغذائية

كسبر: المكملات الغذائية المصرية اقتحمت السوقين العربي والأفريقي

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد