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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إنسانة خلوقة وراقية.. يوسف الشريف يدعم هبة مجدي بعد عد مرورها بأزمة صحية

هبة مجدي - يوسف الشريف
هبة مجدي - يوسف الشريف
سعيد فراج

حرص الفنان يوسف الشريف، على دعم الفنانة هبة مجدي، بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان ووصولها إلى مراحل العلاج الأخيرة. 

ونشر يوسف الشريف، صورة لـ هبة مجدي وزوجها محمد محسن، وكتب في التعليق: «‏هبه مجدي فنانة كبيره وانسانة خلوقة وراقية جدا وتجمعني بها علاقة اخوه هي وزوجها الفنان الجميل محمد محسن ومن معرفتي بيها وبزوجها يقدروا يعدوا اي محنه بإذن الله.. الف سلامة وربنا معاكوا دايماً». 

تطورات حالة هبة مجدي 

وكان كشف الفنان محمد محسن تفاصيل الحالة الصحية لزوجته الفنانة هبة مجدي، مؤكدًا أنها دخلت المرحلة الأخيرة من رحلة العلاج، بعد أشهر من التكتم على مرضها، مطالبًا الجمهور بمواصلة الدعاء لها حتى تتماثل للشفاء الكامل.

ونشر محمد محسن رسالة مطولة عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”، استهلها قائلًا: “الحمد لله أولًا وآخرًا.. تابعت بكل الحب خلال الساعات الماضية مظاهرة الحب الكبيرة من كل المحبين، والدعوات الصادقة والمخلصة لحبيبتي وزوجتي الغالية هبة مجدي.”

وأضاف: “بعد انتشار خبر مرورها بفترة صحية حرجة عشناها طوال أشهر عديدة ماضية، فضلنا فيها الصمت التام والتركيز على العلاج بعيدًا عن صخب الإعلام والسوشيال ميديا، واحتفظنا خلالها بتفاصيل المرض داخل أسرتنا الصغيرة حتى يمنّ الله عليها بتمام الشفاء والعافية.”

وحرص الفنان على طمأنة الجمهور، قائلًا: “الحمد لله أطمئنكم جميعًا أن هبة بخير حاليًا وحالتها مستقرة، وأدعو كل الأهل والأحباب وأسرتنا الكبيرة في مصر والوطن العربي والمحبين في كل مكان بمواصلة الدعاء لها، حيث إنها دخلت فعليًا بفضل الله في المرحلة النهائية والأخيرة من العلاج.”

كما ناشد محمد محسن وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي احترام خصوصية زوجته، مؤكدًا: “أرجو من جميع الزملاء والسادة الصحفيين والإعلاميين والمسؤولين عن صفحات السوشيال ميديا، الحفاظ على خصوصيتها في هذا الشأن، وغلق كل أبواب التكهنات والتأويلات حول طبيعة مرضها، التي تفضل حاليًا أن تحتفظ بكل تفاصيله لنفسها ولأسرتها.”

واختتم رسالته بتوجيه الشكر لكل من ساند زوجته بالدعاء، قائلًا: “شكرًا لكم جميعًا من القلب، وأدعو الله أن يمنّ على هبة وعلى كل مرضانا بتمام ودوام الشفاء والعافية. حفظكم الله وحفظ أحبابكم من كل شر أو مرض، والحمد لله رب العالمين دائمًا وأبدًا".

يوسف الشريف هبة مجدي الفنانة هبة مجدي

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