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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رياض محرز يعلنها : مونديال 2026 الأخير في مسيرتي .. ونريد كتابة تاريخ جديد للجزائر

رياض محرز
رياض محرز
إسلام مقلد

أكد قائد المنتخب الجزائري رياض محرز أن مشاركته في كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة في مسيرته، مشددًا على أن الوقت حان لتسليم الراية إلى الجيل الجديد، مع التركيز في الوقت الحالي على قيادة "الخضر" لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.

ويستعد منتخب الجزائر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب سويسرا فجر الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، في مباراة يسعى خلالها "محاربو الصحراء" إلى مواصلة مشوارهم وبلوغ الدور التالي للمرة الأولى في تاريخهم.

محرز: هذه آخر بطولة كأس عالم بالنسبة لي

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قال رياض محرز: "ربما حان الوقت بالنسبة لي لتمرير المشعل والتوقف، هذه ستكون آخر كأس عالم أخوضها، وهذا أمر مؤكد".

وأضاف قائد المنتخب الجزائري أن الهدف الأول الذي وضعه اللاعبون قبل انطلاق البطولة تحقق بالفعل، بعدما نجح الفريق في تجاوز دور المجموعات والوصول إلى الأدوار الإقصائية، لكنه أكد أن طموحات المنتخب أصبحت أكبر من مجرد التأهل.

وقال: "كان هدفنا هو تجاوز الدور الأول، وقد حققناه. بلادنا لم يسبق لها أبداً أن فازت بمباراة في الأدوار الإقصائية بكأس العالم".

حلم صناعة التاريخ

وأكد محرز أن لاعبي المنتخب الجزائري يدركون أهمية المرحلة الحالية، وأن لديهم فرصة حقيقية لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة الجزائرية، بتحقيق أول انتصار في الأدوار الإقصائية للمونديال.

وأوضح أن جميع عناصر الفريق عازمون على بذل أقصى ما لديهم من أجل تحقيق هذا الهدف وإسعاد الجماهير الجزائرية التي تساند المنتخب في البطولة.

رسالة إلى الجماهير

واختتم قائد "الخضر" تصريحاته برسالة حماسية، قال فيها: "الآن علينا أن نجعل ذلك يحدث، من أجلنا، ومن أجل عائلاتنا، ومن أجل وطننا، هذا هو الأهم".

وتحظى مواجهة الجزائر وسويسرا باهتمام كبير من الجماهير الجزائرية، التي تأمل في مواصلة المنتخب لمشواره في كأس العالم 2026، وتحقيق إنجاز غير مسبوق، في البطولة التي ستكون الأخيرة لرياض محرز على المسرح العالمي، بعدما قدم مسيرة حافلة بقميص "الخضر".

المنتخب الجزائري رياض محرز كأس العالم 2026 كأس العالم

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