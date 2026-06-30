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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فيفا حسم الجدل.. هل يتم إقصاء الجزائر والنمسا من كأس العالم 2026؟

الجزائر
الجزائر
أحمد أيمن

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حدًا للتكهنات التي أثيرت خلال الساعات الماضية بشأن مباراة الجزائر والنمسا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، بعد انتشار مزاعم تتحدث عن وجود اتفاق بين المنتخبين على نتيجة تخدم مصالحهما في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وكانت المواجهة التي جمعت المنتخبين قد شهدت أحداثًا درامية مثيرة حتى اللحظات الأخيرة، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 في مباراة حبست أنفاس الجماهير. 

وزادت الشكوك بعدما جاءت النتيجة النهائية في صالح الطرفين، إذ ضمنت لهما العبور إلى الدور التالي وتجنبت كل منهما سيناريوهات أكثر تعقيدًا في مرحلة خروج المغلوب.

أهداف مباراة الجزائر والنمسا

تعادلت الجزائر مع النمسا 3-3 في مواجهة مثيرة في ختام مباريات المجموعة العاشرة، حيث تقدم المنتخب النمساوي مرتين 1-0 و2-1 عبر ماركو أرناتوفيتش ومارسيل سابيتزر بالدقيقتين 28 و55" ثم سجل ساسا كالادزيتش هدف التعادل القاتل بالدقيقة 96.

على الجانب الآخر، أحرز رفيق بلغالي ورياض محرز أهداف "الخضر" بواقع واحد للأول في الدقيقة 45 واثنين لمحرز بالدقيقتين 60 و93.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الجزائر في دور الـ32 مع المنتخب السويسري فجر الجمعة المقبل بينما ستواجه النمسا منتخب إسبانيا الخميس القادم.

شكوك حول مباراة الجزائر والنمسا

شهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء إثارة استثنائية، بعدما نجح قائد المنتخب الجزائري رياض محرز في تسجيل الهدف الثالث لمحاربي الصحراء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليبدو أن الجزائر في طريقها لتحقيق الفوز. 

لكن المنتخب النمساوي رفض الاستسلام، وتمكن من خطف هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-3 وسط أجواء مشحونة ومتابعة جماهيرية كبيرة.

وأثارت هذه النهاية الدرامية موجة من التساؤلات بين بعض المتابعين، خاصة أن خسارة النمسا كانت ستعني خروجها من البطولة ودخول إيران بدلا منها كأفضل ثالث، في حين أن التعادل منحها بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

كما استفادت الجزائر من النتيجة نفسها، إذ تأهلت ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، ما جعل البعض يتحدث عن احتمالية وجود تفاهم غير معلن بين المنتخبين.

هل يتم إقصاء الجزائر والنمسا؟

التقارير الصحفية القادمة من أوروبا أكدت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يرى أي أدلة تدعم تلك الادعاءات. 

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن "فيفا" رفض المزاعم المتعلقة بالتلاعب بنتيجة المباراة، ولا يعتزم فتح أي تحقيق رسمي بشأنها.

وبذلك يبقى تأهل المنتخبين قائمًا بصورة طبيعية وفق لوائح البطولة، فقد أنهت النمسا دور المجموعات في المركز الثاني، لتضرب موعدًا مع المنتخب الإسباني في الدور التالي، بينما احتلت الجزائر المركز الثالث في مجموعتها، لتتجنب مواجهة إسبانيا وتتأهل لملاقاة منتخب سويسرا في دور الـ32.

ويغلق موقف "فيفا" الباب أمام الجدل الدائر حول المباراة، مؤكدًا أن النتيجة جاءت ضمن مجريات اللعب الطبيعية، وأنه لا توجد مؤشرات تستدعي اتخاذ أي إجراءات أو فتح تحقيقات بشأنها، ليتحول التركيز الآن إلى المواجهات المرتقبة في الأدوار الإقصائية من مونديال 2026.

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