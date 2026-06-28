بيتكوفيتش بعد تعادل الجزائر والنمسا: مباراة جنونية.. وكرة القدم انتصرت في النهاية

وصف السويسري البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، التعادل المثير أمام النمسا بنتيجة 3-3، في ختام منافسات المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026، بأنه كان مواجهة "جنونية" تجاوزت حدود التوقعات.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة في الدقائق الأخيرة، بعدما سجل المنتخب الجزائري هدف التقدم الثالث في الدقيقة 93، قبل أن تنجح النمسا في إدراك التعادل خلال الدقيقة 96، ليحسم المنتخبان تأهلهما معًا إلى دور الـ32 من البطولة.

بيتكوفيتش: المباراة تخطت حدود التحمل

وقال مدرب الجزائر عقب المباراة: "لقد تجاوز الأمر حدود تحمل الجميع نوعًا ما، كانت مباراة جنونية بعض الشيء، خاصة في نهايتها".

وأكد بيتكوفيتش أن نتيجة اللقاء كانت انعكاسًا لطبيعة المباراة المفتوحة بين المنتخبين، مضيفًا: "أنا سعيد للغاية لأن كرة القدم انتصرت وسادت في النهاية، نتيجة 3-3 تلخص كل شيء".

وأشار المدير الفني إلى أن المنتخب الجزائري يواصل رحلة التطور خلال منافسات كأس العالم، موضحًا أن الفريق يتحسن من مباراة إلى أخرى ويكتسب المزيد من الخبرات.

مواجهة خاصة أمام سويسرا

وضرب المنتخب الجزائري موعدًا مع منتخب سويسرا في دور الـ32، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة لبيتكوفيتش، الذي سبق له قيادة المنتخب السويسري خلال الفترة من 2014 حتى 2021.

وعن المواجهة المقبلة، قال بيتكوفيتش: "سويسرا فريق رائع، أنا أعرفهم جيدًا، حتى إن كان هناك بعض الوجوه الجديدة، فقد لعب بعض هؤلاء اللاعبين تحت قيادتي، لذلك أعرف قدراتهم".

ويأمل المنتخب الجزائري في مواصلة مشواره التاريخي في المونديال، بعدما نجح في عبور دور المجموعات وسط منافسة قوية، قبل الدخول في مرحلة الأدوار الإقصائية التي لا تقبل التعويض.