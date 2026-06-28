بلغالي ينقذ الجزائر من التأخر أمام النمسا في شوط أول مُثير بكأس العالم 2026 | صور

انتهى الشوط الأول من مواجهة الجزائر والنمسا بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب كانساس سيتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وافتتح المنتخب النمساوي التسجيل في الدقيقة 28 عن طريق ماركو أرناوتوفيتش، بعدما استغل انفرادًا تامًا بالمرمى، ووضع الكرة بهدوء في شباك الحارس أسامة بن بوط، مانحًا منتخب بلاده أفضلية مبكرة.

ورفض المنتخب الجزائري الخروج متأخرًا من الشوط الأول، ونجح في استعادة التوازن قبل صافرة الاستراحة، بعدما سجل رفيق بلغالي هدف التعادل في الدقيقة 45، إثر مجهود فردي مميز أنهاه بتسديدة قوية داخل الشباك.

وتأتي المباراة في ظل صراع مباشر على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة العاشرة، بعدما ضمن منتخب الأرجنتين صدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ32، بينما يتساوى المنتخبان الجزائري والنمساوي في رصيد 3 نقاط لكل منهما.

ويحتاج المنتخبان إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز فرص العبور إلى الدور المقبل، في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة مع تفوق النمسا بفارق الأهداف قبل انطلاق الجولة الحاسمة.