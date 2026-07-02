أبناء يفاجئون والدهم بتذكرة لحضور مباراة مصر بكأس العالم

في لفتة إنسانية مؤثرة تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأب، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مفاجأة أبناء لوالدهم بهدية مميزة تمثلت في تذكرة لحضور مباراة منتخب مصر المقبلة في كأس العالم.

وبدأت المفاجأة بإهداء الأب قميص المنتخب المصري يحمل رقم اللاعب محمد صلاح، قبل أن يكشف الأبناء عن الهدية الرئيسية وهي تذكرة حضور المباراة، الأمر الذي أثار تأثر الأب بشكل واضح.

وأظهر الفيديو رد فعل الأب الذي بدا عليه التأثر والسعادة الكبيرة بالمفاجأة، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الذين أشادوا بالموقف الإنساني وبردة فعله العفوية.