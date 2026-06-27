بكى بسبب علم إسرائيل .. تصرف مفاجئ من طفل يثير إعجاب رواد التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يوثق لحظة مؤثرة لطفل دخل في نوبة بكاء، بعدما أُسند إليه تجسيد دور "إسرائيل" في أحد العروض المسرحية، ووُضع على صدره ملصق (استيكر) يحمل علم إسرائيل، وهو ما دفعه إلى رفض الدور وعدم استكماله.

وأظهر الفيديو الطفل وهو يبكي بشدة متأثرًا بالموقف، رافضًا ارتداء الملصق الذي يحمل علم إسرائيل أو أداء الشخصية، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأثار المقطع موجة من التعليقات، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن تعاطفهم مع الطفل، معتبرين أن رد فعله جاء بشكل عفوي ويعكس رفضه لتجسيد الشخصية بعد وضع علم إسرائيل على صدره

فيما طالب آخرون بضرورة مراعاة طبيعة الأدوار التي تُسند للأطفال في العروض المدرسية أو المسرحية.