مطروح تتصدر الجمهورية في «100 يوم صحة».. 206 ألف خدمة خلال 8 أيام

أعلن الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بمطروح، تصدر محافظة مطروح المركز الأول على مستوى الجمهورية من حيث معدل تقديم الخدمات الصحية لكل 100 ألف نسمة، وفقًا لنتائج اليوم الثامن من حملة «100 يوم صحة».

أعلى معدل بمطروح

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن تقرير اليوم الثامن أظهر تحقيق مطروح أعلى معدل لتقديم الخدمات الصحية مقارنة بمختلف المحافظات، في ظل تواصل جهود الفرق الطبية لتقديم خدمات المبادرة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

206 الف خدمة

وكشفت الإحصائيات الإجمالية للحملة بمحافظة مطروح عن تقديم 205 آلاف و590 خدمة طبية حتى الآن، شملت خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وصحة الأم والجنين، وتنظيم الأسرة، إلى جانب عدد من الخدمات الصحية الأخرى التي تستهدف تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.

كما بلغ إجمالي الخدمات المقدمة ضمن مبادرات «100 مليون صحة» 3 آلاف و904 خدمات، وسط استمرار تكثيف العمل للوصول بالخدمات الطبية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة في القرى والنجوع والمناطق النائية.

وأكدت مديرية الصحة بمطروح أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة جهود الفرق الطبية والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، ولا سيما في المحافظات الحدودية.

وفي ختام التصريح، وجه الدكتور محمد بدران الشكر للدكتور أحمد عماد، منسق المبادرات، وجميع الفرق الطبية المشاركة، تقديرًا لجهودهم في تنفيذ الحملة وتحقيق هذا المعدل المتميز في تقديم الخدمات الصحية.

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