تقديرًا لعطائه.. محافظ جنوب سيناء يكرّم رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اللواء مهندس وائل مصطفى حسن، رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة، لتقديم الشكر والتقدير له على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مهام عمله، ودوره البارز في تنفيذ ومتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة جنوب سيناء.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالتعاون المثمر بين المحافظة وجهاز تعمير سيناء ومدن القناة، والذي أسهم في تنفيذ وإنجاز العديد من المشروعات المهمة بمختلف مدن المحافظة، خاصة مشروعات تطوير الطرق ورفع كفاءة البنية الأساسية، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقدم المحافظ درع محافظة جنوب سيناء إلى اللواء مهندس وائل مصطفى حسن، تقديرًا لجهوده وعطائه خلال فترة عمله، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد، ومؤكدًا حرص المحافظة على استمرار التعاون والتنسيق مع جهاز تعمير سيناء ومدن القناة، لاستكمال مسيرة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .

من جانبه، أعرب اللواء مهندس وائل مصطفى حسن عن تقديره لمحافظ جنوب سيناء، مشيدًا بما قدمته المحافظة من دعم وتعاون لفرق العمل خلال تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن جنوب سيناء ستظل إحدى المحافظات الواعدة التي تشهد طفرة تنموية متواصلة في مختلف القطاعات، في ظل ما تحظى به من اهتمام ودعم من الدولة.