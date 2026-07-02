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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بالتعدى على شخص بسلاح أبيض داخل أرض زراعية ببنى سويف

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بإستخدام سلاح أبيض داخل أرض زراعية ببنى سويف.
 


 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا) ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بإستدراج (عامل "مصاب بجروح قطعية" – مقيم بذات الدائرة) والتعدى عليه بالضرب بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط حوزتهم محدثين إصابته لقيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بأحدهم.


 

أمكن ضبط الأخير (له معلومات جنائية)، وبمواجهته أيد ما سبق ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سلاح أبيض

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