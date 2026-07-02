القبض على المتهمين بالتعدى على شخص بسلاح أبيض داخل أرض زراعية ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بإستخدام سلاح أبيض داخل أرض زراعية ببنى سويف.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا) ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بإستدراج (عامل "مصاب بجروح قطعية" – مقيم بذات الدائرة) والتعدى عليه بالضرب بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط حوزتهم محدثين إصابته لقيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بأحدهم.





أمكن ضبط الأخير (له معلومات جنائية)، وبمواجهته أيد ما سبق ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





