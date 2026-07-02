معجزة تهزم الموت.. العثور على حارس أمن حيا تحت أنقاض زلزال فنزويلا بعد 8 أيام

تمكن فريق إنقاذ دولي من انتشال حارس أمن يبلغ من العمر 43 عامًا حيًا من تحت أنقاض قبو منهار فجر الخميس، منهيًا بذلك عملية شاقة استمرت لأيام، وأصبحت رمزًا للأمل بعد الدمار الذي خلفه زلزالان متزامنان ضربا فنزويلا قبل ثمانية أيام.

تم انتشال هيرنان ألبرتو جيل فلوريس سالمًا بعد أن ظل محاصرًا منذ 24 يونيو تحت الأنقاض في قبو مركز جاليرياس بلايا غراندي التجاري في بلدة لا غوايرا الساحلية.

وكان رجال الإنقاذ قد تواصلوا معه في البداية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

كان جيل فلوريس، الذي يعمل حارس أمن ليليًا في المجمع، داخل كابينة الحراسة الصغيرة الخاصة به عندما ضربت الهزة الأرضية العنيفة الأولى. وبينما انهار الهيكل الخرساني المحيط به، حمته كابينة عمله من الحطام المتساقط، ووفرت له جيبًا هوائيًا حيويًا.

قال مينيار كولادو، أحد رجال الإنقاذ التابعين للصليب الأحمر الكوستاريكي: "عندما عثرنا عليه، طلب منا ألا نخبر زوجته بأنه على قيد الحياة، تحسبًا لأي طارئ".

رصد فريق متخصص من الصليب الأحمر الكوستاريكي أولى علامات الحياة وتمكن من التواصل مع جيل فلوريس يوم الأحد.