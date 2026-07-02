تحذيرات من تناول عصير القصب عند تغير اللون أو الرائحة.. ومخاطر الثلج غير الصحي

يُعد عصير القصب من أكثر المشروبات انتشارًا خلال فصل الصيف، نظرًا لقدرته على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة؛ إلا أن خبراء الصحة يحذرون من بعض الممارسات الخاطئة في إعداده وتداوله، والتي قد تحول هذا المشروب المنعش إلى مصدر محتمل للمشكلات الصحية.

تغير لون العصير

وتتصاعد المخاوف بشكل خاص عند تغير لون العصير أو رائحته أو قوامه، إلى جانب استخدام الثلج بطرق غير صحية.

وفي هذا الإطار، شدد الدكتور أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، على أهمية التأكد من جودة العصير ونظافة أماكن بيعه، لتجنب مخاطر التلوث وضمان سلامة المستهلكين.

تناول عصير القصب

وحذر الدكتور أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، من تناول عصير القصب أو أي مشروب آخر في حال تغير لونه أو رائحته أو قوامه، مؤكدًا أن هذه التغيرات قد تكون مؤشرًا على فساد المنتج أو تعرضه للتلوث.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أي مشروب تظهر عليه رائحة نفاذة أو تغيرات غير طبيعية في اللون أو القوام يجب تجنب تناوله فورًا، حفاظًا على الصحة العامة.

استخدام كتل الثلج الكبيرة

وأشار إلى أن من أكثر الممارسات الخاطئة شيوعًا استخدام كتل الثلج الكبيرة التي يتم تكسيرها في ظروف غير صحية وعلى الأرصفة وبأدوات غير معقمة، ما يرفع احتمالات تلوث المشروبات وانتقال الميكروبات إلى المستهلكين.

وأكد ضرورة الاعتماد على مكعبات ثلج مطابقة للمواصفات الصحية، مع الالتزام بطرق تداول وتخزين آمنة، مشددًا على أهمية التأكد من نظافة أماكن بيع المشروبات والأغذية.

ودعا البنداري المستهلكين إلى الانتباه لالتزام البائعين بمعايير النظافة، مثل ارتداء القفازات وأغطية الرأس، وتجنب التعامل المباشر بين الطعام والنقود، واستخدام الأكواب والأدوات أحادية الاستخدام، باعتبارها إجراءات أساسية للحد من مخاطر التلوث وضمان سلامة الأغذية والمشروبات.