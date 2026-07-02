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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تبحث مع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية تعزيز التعاون واستضافة البطولات الدولية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ياسمين بدوي

التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالسيدة حسناء الإدريسي، الأمين العام للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الرياضة المدرسية، وتوسيع آفاق الشراكة بما يسهم في دعم الأنشطة الرياضية للطلاب، وزيادة مشاركتهم في المحافل والبطولات الدولية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ونائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والسكرتير العام للاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور تامر تمام، والدكتور وليد الطيب، عضوي الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالأمين العام للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، مؤكدًا حرص وزارة التربية والتعليم والاتحاد المصري للرياضة المدرسية على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي في مختلف مجالات الرياضة المدرسية، ودعم جميع المبادرات والبطولات والفعاليات التي تسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وتنمية قدرات الطلاب.

وأكد الوزير استعداد الوزارة والاتحاد المصري للرياضة المدرسية لتقديم مختلف أوجه الدعم لإنجاح مجالات التعاون المشترك، مشددًا على أهمية توسيع مشاركة الطلاب المصريين في البطولات الدولية، بما يتيح لهم اكتساب الخبرات العالمية، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

ومن جانبها، أشادت حسناء الإدريسى، الأمين العام للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، باهتمام الدولة المصرية بتطوير الرياضة المدرسية، مؤكدة أن المدرسة تمثل نقطة الانطلاق الأساسية لاكتشاف المواهب الرياضية وإعداد أبطال المستقبل.

واستعرضت خلال اللقاء نبذة عن الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، باعتباره منظمة معترفًا بها من اللجنة الأولمبية الدولية، تضم أكثر من 126 دولة عضو، وتنظم سنويًا العديد من البطولات والفعاليات الرياضية الدولية، إلى جانب برامج تعليمية وتدريبية تهدف إلى نشر قيم الرياضة، وبناء قدرات معلمي التربية الرياضية، وتعزيز مشاركة الطلاب في المنافسات الدولية.

كما أكدت تطلع الاتحاد الدولي إلى توسيع آفاق التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، وزيادة مشاركة الطلاب المصريين في البطولات الدولية، ودعم استضافة مصر لعدد من الفعاليات والبطولات الرياضية المدرسية، لما تمتلكه من إمكانات تنظيمية وبنية تحتية تؤهلها لذلك، مشيرة إلى أن استضافة هذه البطولات تسهم في تعزيز التبادل الثقافي.

بحث آليات دعم مشاركة الطلاب في البطولات الدولية

وتناول اللقاء مناقشة سبل تطوير التعاون بين الاتحاد المصري للرياضة المدرسية والاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، وبحث آليات دعم مشاركة الطلاب في البطولات الدولية، إلى جانب استعراض فرص استضافة مصر للبطولات الرياضية المدرسية الدولية، بما يعزز مكانة الدولة المصرية على خريطة الرياضة المدرسية عالميًا، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال.

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