قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الثقب الأسود يعود من جديد.. لغز باب خشبي أسفل كوبري بالقاهرة الجديدة
النائب محمد أبو العينين يهنئ السفير نبيل فهمي بتوليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية
أولها 30 يونيو.. قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ
لعشاق الكوري .. أسعار كيا سول المستعملة في مصر
برلمانية: انخفاض معدل الإنجاب أدى لتراجع بطالة السيدات في مصر
جيلان علاء تكشف سر غيابها.. وتؤكد: «ورد على فل وياسمين» أفضل عمل عجبني
ترامب: إيران في وضع صعب بعد أن قضينا على قدراتها العسكرية
وزير البترول: المصادر الرسمية هي المرجع الوحيد للحصول على بيانات الدقيقة للقطاع
برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب حوارًا مجتمعيًا ودراسة متأنية
عمرو محمود ياسين: أبناء النجوم يعيشون تحت ضغط المقارنات ومسؤولية إثبات الذات
فرصة أخيرة .. خبر هام من الإسكان الاجتماعي بشأن الإعلان الرابع عشر
تشكيل فرنسا أمام العراق في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

بعد مادة غش القصب.. احترس من مادة خطرة تضاف للتسالي وهذه أضرارها

سموم عصير القصب
سموم عصير القصب
منار شعبان

يعتبر عصير القصب من أكثر المشروبات الباردة انتشارًا خلال فصل الصيف بالشوارع والميادين، والكثير من المواطنين يتجمعون أمام المحلات لتناوله لأنه يرطب الجسم، ويعويض السوائل المفقودة بسبب الحرارة المرتفعة. 

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الجميع تابع خلال الأيام الماضية ما أُثير بشأن عصير القصب وإضافة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم إليه.

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن بعض الأشخاص عديمي الضمير قد يلجأون إلى إضافة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم إلى عصير القصب بهدف الحفاظ على لونه الأبيض ومنع تغيره، محذرًا من أن هذه الإضافات قد تكون ضارة بالصحة وسامة إذا استخدمت بصورة غير آمنة أو مخالفة للمواصفات، وقد تتسبب في مشكلات صحية خطيرة.

و في الفيديو التالي نكشف التفاصيل… 

السموم سموم القصب القصب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

محمد صلاح

إعلام الاحتلال يعلق على أول انتصار لمصر في كأس العالم 2026 | شاهد

الصور المتداولة

القبض على مصور إمتحاني الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة| خاص

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

أرشيفية

هقول لأهلك.. التحريات تكشف حقيقة تورط الزوج في إلقاء سيدة كعبيش من السابع

ترشيحاتنا

ارشيفيه

صدمته سيارة نقل.. مصرع طفل بأحد مراكز الدقهلية

محافظ بورسعيد يوجه بتسريع معدلات التنفيذ بمشروع تطوير 168 عمارة سكنية تضم 3984 وحدة

محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي في أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقتي "عمر بن الخطاب" و "خالد بن الوليد" |شاهد

اجتماع محافظ قنا

محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لملفات التقنين واسترداد أراضي الدولة

بالصور

لعشاق الكوري .. أسعار كيا سول المستعملة في مصر

كيا سول
كيا سول
كيا سول

لا تدع البائع يخدعك.. علامات بسيطة تكشف السمك الطازج فورًا

من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج
من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج
من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج

ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببا مفاجئا وراء الشعور بالتنميل في الجسم

ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببًا مفاجئًا وراء الشعور بالتنميل في الجسم
ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببًا مفاجئًا وراء الشعور بالتنميل في الجسم
ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببًا مفاجئًا وراء الشعور بالتنميل في الجسم

صور زفاف تثير الجدل .. حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري | تقرير

وائل كفوري وإليسا
وائل كفوري وإليسا
وائل كفوري وإليسا

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد