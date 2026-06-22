بعد مادة غش القصب.. احترس من مادة خطرة تضاف للتسالي وهذه أضرارها

يعتبر عصير القصب من أكثر المشروبات الباردة انتشارًا خلال فصل الصيف بالشوارع والميادين، والكثير من المواطنين يتجمعون أمام المحلات لتناوله لأنه يرطب الجسم، ويعويض السوائل المفقودة بسبب الحرارة المرتفعة.

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الجميع تابع خلال الأيام الماضية ما أُثير بشأن عصير القصب وإضافة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم إليه.

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن بعض الأشخاص عديمي الضمير قد يلجأون إلى إضافة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم إلى عصير القصب بهدف الحفاظ على لونه الأبيض ومنع تغيره، محذرًا من أن هذه الإضافات قد تكون ضارة بالصحة وسامة إذا استخدمت بصورة غير آمنة أو مخالفة للمواصفات، وقد تتسبب في مشكلات صحية خطيرة.

و في الفيديو التالي نكشف التفاصيل…