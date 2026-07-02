شراكة مصرية ألمانية لتعزيز إدارة المجال الجوي ونقل الخبرات

وقّعت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية اتفاقية تعاون مع شركة DFS Aviation Services الألمانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في خدمات الملاحة الجوية، بهدف نقل الخبرات الفنية وتطبيق أحدث الممارسات في إدارة الحركة الجوية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز مستويات السلامة والانسيابية، ودعم تنافسية قطاع الطيران المدني.

وذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتطوير منظومة الملاحة الجوية وفق أحدث المعايير الدولية، وتعزيز جاهزية المجال الجوي المصري لاستيعاب النمو المتزايد في حركة النقل الجوي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن تطوير منظومة الملاحة الجوية يمثل أولوية رئيسية في خطط عمل الوزارة، لما لها من دور محوري في تعزيز كفاءة المجال الجوي المصري ودعم النمو المستدام لقطاع النقل الجوي، مشيرًا إلى أهمية توسيع مجالات التعاون مع كبرى المؤسسات العالمية للإستفادة من خبراتها المتقدمة، وتطبيق أحدث النظم التشغيلية، وتأهيل الكوادر الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز جاهزية القطاع لمواكبة المتغيرات المتسارعة في صناعة الطيران، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للنقل الجوى .

وقّع الاتفاقية عن الجانب المصري الكابتن إيهاب محيي الدين عزمي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، فيما وقّعها عن الجانب الألماني السيد Andreas Pötzsch، العضو المنتدب لشركة DFS Aviation Services.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة للمراقبين الجويين، تشمل تطوير إجراءات الإقلاع والهبوط القياسية(SIDs/STARs)، والتدريب على منظومة الإتصالات الرقمية بين المراقب الجوي والطائرات (CPDLC)، إلى جانب نقل أفضل الممارسات في تصميم وإدارة الإجراءات الملاحية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الحركة الجوية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي المصري.