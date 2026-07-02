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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الشبكة مقابل الفيديوهات .. شهادة الطالبة ضحية خطيبها المبتز بالتحقيقات

ارشيفية
ارشيفية
كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام الأول لنياب أكتوبر الكلية المتهم بنشر فيديوهات خادشة للشرف لخطيبته على مواقع التواصل الإجتماعي إلي محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال المجني عليها 

شهادة المجني عليها  

شهدت بأنها تلقت العديد من رسائل التهديد من المتهم على الحساب الخاص بها على تطبيق التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمنت تهديداً صريحاً لها كتابياً بنشر صوراً ومقاطع خاصة بها مخلة بالحياء سبق وأن قام بنقلها من هاتفها المحمول أثناء وجود علاقة خطبة بينهما، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب - استرداد مصوعات ذهبية "شبكة"- حال امتناعها عن تنفيذ ذلك المطلب ،وذلك بقصد حملها على الرضوخ لإرادته تحت وطأة التهديد

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفها صوراً ومقاطع مرئية" بأن أرسل لها رسائل نصية - عبر تطبيق "فيس بوك" مهدداً إياها بنشرها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب استرداد مصوغات
كما هدّد المجني عليها سالفة الذكر بإفشاء امور مخدشة بشرفها وهي "صور ومقاطع مرئية" تحصل عليها عن طريق الجريمة محل الاتهام الرابع لحملها على القيام بطلبه آنف البيان واذاع واستعمل " صوراً ومقاطع مرئية " تحصل عليها عن طريق الجريمة محل الاتهام الرابع بغير رضاء المجني عليها سالفة الذكر بأن ارسلها إلى شخص آخر على هاتفه المحمول كما اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن التقط ونقل مقاطع مرئية مخلة بالشرف في مكان خاص وذلك دون رضائها على النحو المبين بالتحقيقات. 

هتك عرض فتاة خطيبها أكتوبر صور خادشة

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