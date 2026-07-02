الهلال الأحمر يواصل دعمه للأسر المتضررة من حريق منشية ناصر.. صور

قام الهلال الأحمر المصري اليوم بإرسال فرق متخصصة لتنفيذ تقييم شامل لاحتياجات الأسر المتضررة من حريق منشية ناصر، بالتزامن مع تقديم مساعدات غذائية للأسر بعد انتقالها إلى وحدات السكن البديل بمدينة 15 مايو.

وشمل التقييم مختلف الجوانب الإنسانية، بما في ذلك الاحتياجات المعيشية والإغاثية، والصحية، والنفسية، والتعليمية، إلى جانب تقييم عوامل الحماية والمخاطر، وذلك بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية للأسر ووضع التدخلات المناسبة خلال مرحلة التعافي.

واستهدف التقييم الأسر المتضررة كما قام الهلال الأحمر المصري بتوزيع السلال الغذائية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وشهدت الزيارة حضور السيد الأستاذ الدكتور محافظ القاهرة، الذي وجّه الشكر لفريق الهلال الأحمر المصري من العاملين والمتطوعين، مشيدًا بسرعة الاستجابة والتواجد الفعّال منذ بداية الأزمة، واستمرار الجهود لدعم الأسر خلال مرحلة التعافي.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصرى بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وشارك الهلال الأحمر المصري في تنفيذ التدخل من خلال فرق التقييم والطوارئ، تأكيدًا لدوره في الاستجابة السريعة للأزمات وتقديم الدعم الإنساني للفئات الأكثر احتياجًا.