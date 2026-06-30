تعاون بين الهلال الأحمر ومؤسسة شباب القادة لتنظيم معسكرات تطوعية

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاحتماعي نائبة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، والنائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصري ومؤسسة شباب القادة بمقر المركز العام للهلال الأحمر المصري.

وقع البروتوكول الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري،والأستاذة رنا أبو جازية المديرة التنفيذية لمؤسسة شباب القادة.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب وبناء القدرات، الحملات التوعوية والمجتمعية، تنظيم المعسكرات التطوعية والأنشطة الميدانية، وتنفيذ المبادرات المجتمعية التطوعية، المشاركة في الفعاليات الوطنية والدولية ذات الصلة بالعمل الإنساني، ودعم تمكين الشباب والفتيات اقتصاديا واجتماعيا من خلال المبادرات المشتركة بينهما.

وسيتيح الهلال الأحمر المصري الفرصة للطلاب الملتحقين ببرامج مؤسسة شباب القادة للانضمام إلى برامج الهلال الأحمر المصري.

كما سيتم عن تنظيم تدريبات مشتركة تشمل مجالات الإسعافات الأولية، بناء فرق العمل والتنسيق المجتمعي، وموضوعات تدريبية مختلفة، بالإضافة إلى عرض منتجات برنامج "هي تقود" المعد والمنفذ من قبل مؤسسة شباب القادة في مقرات وكراكز خدمات الهلال الأحمر المصري، وتنفيذ مبادرة " المنقذ الصغير" بالمدارس التي تحددها مؤسسة شباب القادة، وتدريب طلاب وخريجي كليات الهندسة التابعين لمؤسسة شباب القادة ضمن فريق المياه والإصحاح.

وأكدت الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري أن توقيع بروتوكول التعاون بين الهلال الأحمر المصري ومؤسسة شباب القادة يأتي انطلاقًا من رؤية مشتركة تؤمن بأن الشباب هم شريك أساسي في بناء المجتمع، وأن تمكينهم بالمعرفة والمهارات والخبرات يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة التحديات.

وأوضحت أن هذا التعاون يجمع بين خبرة الهلال الأحمر المصري الممتدة في مجالات العمل الإنساني والتدريب وبناء القدرات، وبين جهود مؤسسة شباب القادة في تأهيل الشباب وتعزيز قدراتهم القيادية والمجتمعية، بما يساهم في خلق نموذج متكامل للتطوع والمشاركة المجتمعية، ومن خلال هذا البروتوكول، سنعمل معًا على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات المشتركة التي تشمل التدريب وبناء القدرات للقيادات الشابة فى المدارس والجامعات

وتوجهت إمام بخالص الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي على دعمها المستمر وللنائب أحمد فتحي رئيس مجلس مؤسسة شباب القادة وللمؤسسة على هذا التعاون المثمر، متطلعين إلى أن تكون هذه الشراكة بداية لمزيد من المبادرات التي تخدم الشباب والمجتمع، وتعزز قيم المسؤولية والتطوع والإنسانية.