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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بنوك دم الهلال الأحمر يلبّون نداء الإنسانية بالتبرع لإنقاذ الأرواح

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

 شارك الهلال الأحمر المصري في حملات التبرع بالدم تحت شعار “قطرة واحدة من الإنسانية.. تبرع بالدم.. أنقذ الأرواح”، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والإدارة العامة لبنوك الدم

ونظّمت بنوك دم الهلال الأحمر المصري بالقاهرة والمحافظات المختلفة حملات مكثفة للتوعية بأهمية التبرع بالدم، والتأكيد على أن كل نقطة دم تمثل فرصة جديدة لإنقاذ حياة، حيث تستهدف الحملات توفير أكبر عدد ممكن من وحدات الدم لدعم حالات نقل الدم المتكرر، إلى جانب تلبية احتياجات الحالات الطارئة.

وتمكنت بنوك دم الهلال الأحمر المصري خلال يوم واحد فقط من  جمع أكثر من 300 كيس دم، في استجابة تعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة في هذا العمل الإنساني النبيل.

كما شارك متطوعو الهلال الأحمر المصري في فعاليات التبرع بالدم من خلال التبرع الفوري في العديد من المواقع  المختلفة، والمساهمة في حملات التوعية داخل أماكن التجمعات، إلى جانب تقديم خدمات الإسعافات الأولية والدعم اللازم للمتبرعين، بما يعكس دور التطوع في تعزيز المشاركة المجتمعية وخدمة الإنسانية.

وتجسد هذه الجهود رسالة الهلال الأحمر المصري في ترسيخ قيم التكافل والعطاء، ونشر ثقافة التبرع بالدم باعتباره عملًا إنسانيًا قادرًا على إحداث أثر حقيقي في حياة المرضى .

ويُعد الهلال الأحمر المصري من المؤسسات الرائدة في مجال توفير خدمات الدم، حيث بدأ إنشاء بنوك الدم منذ أكثر من خمسين عامًا ، بالتزامن مع حرب أكتوبر عام 1973، دعمًا للقطاع الصحي المصري وضمان توفير دم آمن للمواطنين.

الهلال الأحمر المصري حملات التبرع بالدم قطرة واحدة أنقذ الأرواح

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