خالد الجندي: التناحر الداخلي يحوّل الأوطان إلى أتون مشتعل

أكد الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن التنازع بين أبناء الشعب الواحد يمثل خطرًا حقيقيًا قد يحوّل الأوطان إلى بؤر صراع ملتهبة، مشيرًا إلى أن ما وصفه القرآن بـ«شفا حفرة من النار» لا يقتصر على الآخرة، بل يمتد إلى واقع المجتمعات حين تتفكك داخليًا.

التناحر يهدد استقرار الدول

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن الفرقة والتناحر بين أبناء الوطن الواحد تُعد من أخطر ما يهدد استقرار الدول، مؤكدًا أن هذه الصراعات تصنع ما يشبه “حُفر النار” التي يتمناها كل عدو طامع في البلاد.

وأضاف أن النظر إلى ما يحدث في بعض الدول المحيطة يكشف بوضوح نتائج النزاع، حيث تتحول الأوطان إلى ساحات للفوضى، وتضيع الثروات، وتنهار الجيوش، ويُدفع المواطنون إلى التشرد والاحتياج.

وأشار إلى أن هذه الحالة من التفكك تجعل الشعوب عرضة للضعف والتبعية، وقد تدفعها إلى طلب العون من الخارج دون تحقيق جدوى حقيقية، نتيجة فقدان التماسك الداخلي.

وتابع أن القرآن حسم هذه القضية بشكل قاطع في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾، موضحًا أن الفشل هنا يشمل كل صور الضعف من انكسار وعجز وعدم قدرة على المواجهة.

وأكد أن هذا النهي الإلهي جاء عامًا دون تقييد بنوع معين من النزاعات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، لأن أي نزاع يؤدي في النهاية إلى نفس النتيجة، وهي الفشل.

ولفت إلى أن هذه الآية تمثل قاعدة كبرى في علم الاجتماع وبناء الدول، وسُنّة من سنن الله التي لا تتخلف، حيث يقود النزاع إلى الانهيار، بينما يحفظ التماسك وحدة الأوطان واستقرارها.