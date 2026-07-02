قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم: الأسئلة الصعبة في امتحان كيمياء الثانوية العامة عليها 12 درجة فقط
بعد إغماءات طلاب الثانوية العامة | ياسمين عز : الكيمياء غدارة زي الرجالة
مساعد مدرب أستراليا : ندرس سيناريو ركلات الترجيح أمام مصر في كأس العالم 2026
بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026
الشبكة مقابل الفيديوهات .. شهادة الطالبة ضحية خطيبها المبتز بالتحقيقات
مشروعات جديدة وإنجازات دولية.. مركز بحوث الصحراء يواصل دعم التنمية الزراعية
عشان ما أحرجش حد | قرار صادم لـ توفيق عكاشة بمنشور مثير
محمد العرابي: النظام الدولي يعاني أزمة ثقة ويحتاج للإصلاح
رياض محرز يعلنها : مونديال 2026 الأخير في مسيرتي .. ونريد كتابة تاريخ جديد للجزائر
وفاة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إثر انقلاب سيارته على محور 26 يوليو بالجيزة
زلزال 5.2 ريختر يضرب سواحل جزيرة كارباثوس اليونانية
معجزة تهزم الموت.. العثور على حارس أمن حيا تحت أنقاض زلزال فنزويلا بعد 8 أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي : وحدة المصريين أنقذت البلاد قبل “شفا حفرة من النار”

خالد الجندي
خالد الجندي
إيمان طلعت

أكد الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن ما شهدته مصر في ثورة 30 يونيو يمثل نموذجًا حيًا لمعنى الاجتماع والاتحاد، موضحًا أن هذا التلاحم كان سببًا مباشرًا في إنقاذ البلاد من مخاطر جسيمة.

ثورة ٣٠ يونيو 

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة أعلنت في 1 يوليو 2013 مهلة 48 ساعة للاستجابة لمطالب الشعب، قبل أن يتم الإعلان عن خارطة طريق في 3 يوليو لتصحيح المسار، تضمنت تعليق الدستور، وحل مجلس الشورى، وإجراء انتخابات رئاسية، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية.

وأضاف أن الجيش المصري تعلّم عبر تاريخه أنه جزء من الشعب، وأنه يحمي مؤسساته وليس طرفًا في صراع معه، مشيرًا إلى أن نزول القوات إلى الشوارع كان بهدف تأمين المتظاهرين وحماية إرادتهم، وليس لقمعهم.

وأشار إلى أن الشعب المصري استقبل بيان القوات المسلحة بترحاب كبير، معتبرًا تلك اللحظات من أسعد اللحظات التي عاشها، حيث رأى فيها تحقيقًا لإرادته، لافتًا إلى أن الجيش قام في الأيام التالية بتأمين المنشآت الحيوية، وحماية حرية التعبير، ومنع أي اقتتال داخلي، وضمان انتقال سلمي ومنظم للسلطة.

وتابع أن ما حدث كان درسًا قويًا في العلاقة الوثيقة بين الجيش والشعب، مؤكدًا أن الجبهة الوطنية المتلاحمة كانت طوق النجاة الذي أنقذ البلاد، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾.

وأوضح أن الله سبحانه وتعالى سمّى الاجتماع "نعمة"، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾، مؤكدًا أن الألفة لا يصنعها المال ولا القوة، وإنما يصنعها الدين، كما حدث مع الأوس والخزرج قبل الإسلام، حيث تحولت العداوة بينهم إلى أخوة، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾.

ولفت إلى أن هذا المعنى يتجسد في قوله تعالى: ﴿وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا﴾، مؤكدًا أن وحدة المصريين كانت سببًا في إنقاذ البلاد من تلك المرحلة الدقيقة.

خالد الجندي ثورة ٣٠ يونيو الجيش المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتواجد الطلاب بلجان الثانوية العامة في موعد أقصاه 8:50 صباحا

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

تيتي ينجي

مهاجم أستراليا يعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر بكأس العالم 2026

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يضم إليوت أندرسون من نوتنجهام فورست

مانشستر سيتي يضم إليوت أندرسون من نوتنجهام فورست

طارق قنديل

طارق قنديل ينعى والدته بكلمات مؤثرة

ممدوح عباس

لست بابا نويل الزمالك.. ممدوح عباس ينشر رسالة من لاعب طلب دعماً مالياً بسبب عدم حصوله على مستحقاته

بالصور

طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق والخضار.. بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق
طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق
طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق

7 نباتات تطرد الناموس والحشرات طبيعيًا.. ازرعها في منزلك واستمتع بصيف بلا لدغات

نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات

عقب وفاة طفل وسيدة..وصول فريق للبحث عن كوبري قرية القراقرة بالشرقية

الفريق
الفريق
الفريق

فستان قصير وسعره خيالي.. جيسيكا حسام الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جيسيكا حسام
جيسيكا حسام
جيسيكا حسام

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد