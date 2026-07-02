قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعب أستراليا يتحدى محمد صلاح قبل مواجهة مصر: خارج الملعب نحترمه.. وداخله لا يوجد احترام
الكيمياء تشعل ماراثون الثانوية العامة بين الطلاب وشكاوى من الجغرافيا واستغاثات بسوهاج لإنقاذ تكافؤ الفرص
وزير الخارجية السوري: منفتحون على لقاء حزب الله إذا اقتضت المصلحة
البرلمان العربي يرفض إقصاء وكالة الأونروا وأية محاولات تهدف لتقسيم غزة
مكالمة واحدة بددت مدخرات العمر.. كيف سقط ضحايا "موظف البنك الوهمي" في فخ الاحتيال؟
سعر الدولار مساء اليوم بعد إجازة 30 يونيو
7 نباتات تطرد الناموس والحشرات طبيعيًا.. ازرعها في منزلك واستمتع بصيف بلا لدغات
جري وراها في الشارع.. سائق ميكروباص يعتدي على سيدة طالبته بخفض صوت الكاسيت
زيادة في تذاكر السكة الحديد.. قائمة أسعار قطارات الصعيد
عملاق إنجليزي يدرس خطوة مفاجئة بشأن محمد صلاح
زوجته حررت ضده محضرًا.. القبض على المتهم بتصوير نقطة شرطة بالفيوم
الوزراء: مصر وجهة عالمية في استضافة البطولات الرياضية الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف تؤثر تصرفات الأسرة والمجتمع على الأطفال ذوي الإعاقة؟

ذوي الاحتياجات الخاصة
ذوي الاحتياجات الخاصة
محمد البدوي

يواجه الأطفال ذوو الإعاقة تحديات يومية لا تقتصر على الجوانب الصحية أو التعليمية فقط، بل تمتد إلى نظرة المجتمع وطريقة التعامل معهم داخل الأسرة وخارجها.

النمو النفسي والاجتماعي

 وفي كثير من الأحيان، تقع بعض الأسر في أخطاء غير مقصودة قد تؤثر سلبًا على النمو النفسي والاجتماعي لأبنائها، مثل المبالغة في الحماية أو عزل الطفل عن محيطه بسبب الخوف من نظرات الآخرين وتعليقاتهم. 

نجاح رحلة دعم الأطفال ذوي الإعاقة

وفي هذا السياق، أكدت الخبيرة التربوية نيفين سمير أن نجاح رحلة دعم الأطفال ذوي الإعاقة يبدأ من تأهيل الأسرة نفسيًا وتوعيتها بكيفية التعامل الإيجابي مع التحديات المجتمعية.

ذوي الإعاقة

التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة

وحذرت نيفين سمير، الخبيرة التربوية، من مجموعة من الأخطاء التي قد تقع فيها بعض الأسر أثناء التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة، مؤكدة أن دور الأسرة لا يقتصر على تنمية مهارات الطفل فقط، بل يشمل أيضًا تهيئة نفسها نفسيًا لمواجهة التحديات المجتمعية المختلفة.

البيئة الأولى والأساسية

وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأسرة تمثل البيئة الأولى والأساسية في تشكيل شخصية الطفل وتنمية قدراته، مشيرة إلى أن دعم الطفل في اكتساب المهارات الحياتية واليومية وتعزيز ثقته بنفسه يعد أحد أهم عوامل نجاح عملية الدمج المجتمعي.

ذوي الإعاقة

متلازمة داون أو الإعاقات غير الظاهرة

وأضافت أن الوعي المجتمعي بطبيعة الإعاقات المختلفة لا يزال محدودًا، سواء فيما يتعلق بالإعاقات الظاهرة مثل متلازمة داون أو الإعاقات غير الظاهرة مثل صعوبات التعلم، إلى جانب وجود حالات ومتلازمات أخرى لا تحظى بالمعرفة الكافية، ما يترتب عليه انتشار مفاهيم خاطئة وأحكام مسبقة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة.

تصحيح المفاهيم ونشر ثقافة تقبل الاختلاف

وشددت على أهمية تأهيل الأبوين نفسيًا للتعامل مع استفسارات الآخرين أو تعليقاتهم بطريقة واثقة وهادئة، مؤكدة أن شرح حالة الطفل بصورة مبسطة يسهم في تصحيح المفاهيم ونشر ثقافة تقبل الاختلاف، بدلًا من الانسحاب أو الشعور بالحرج.

سيارات ذوي الإعاقة

وأكدت أن بعض التصرفات المجتمعية، مثل إظهار الشفقة المبالغ فيها أو توجيه أسئلة مباشرة بطريقة غير مناسبة، قد تترك آثارًا نفسية سلبية على الطفل وأسرته، وقد تدفع بعض الأسر إلى عزل أبنائها عن المجتمع، وهو ما يهدد فرص دمجهم وتنمية مهاراتهم بشكل طبيعي.

الأطفال الأطفال ذوو الإعاقة ذوو الإعاقة ذوي الإعاقة الأطفال ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتواجد الطلاب بلجان الثانوية العامة في موعد أقصاه 8:50 صباحا

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق

ترشيحاتنا

هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي

هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ جائز لـ5 أسباب وبهذه الطريقة احتفل به النبي

موعد إجازة المولد النبوي 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 .. دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

الاوقاف

الأوقاف تواصل دعم الأسر الأولى بالرعاية بتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام والسلع الغذائية خلال ٢٠٢٥ /٢٠٢٦م

بالصور

7 نباتات تطرد الناموس والحشرات طبيعيًا.. ازرعها في منزلك واستمتع بصيف بلا لدغات

نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات

عقب وفاة طفل وسيدة..وصول فريق للبحث عن كوبري قرية القراقرة بالشرقية

الفريق
الفريق
الفريق

فستان قصير وسعره خيالي.. جيسيكا حسام الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جيسيكا حسام
جيسيكا حسام
جيسيكا حسام

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 22 ندوة توعوية وثقافية ودينية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد