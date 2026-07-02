مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

قال كريم صبري، مراسل قناة إكسترا نيوز من العريش، إنه تم تفويج ما يزيد على 4000 طن من المساعدات الإنسانية في الساعات الأولى من صباح اليوم عبر معبر رفح، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة، وذلك ضمن قافلة "زاد العزة" رقم 226، التي انطلقت صباح اليوم.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دانا مدحت، على قناة إكسترا نيوز، أن القافلة شملت العديد من المستلزمات الأساسية، من بينها الخيام والمواد الغذائية، إلى جانب كميات من الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها سكان القطاع، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد البترولية ومشتقاتها، بهدف تشغيل ما تبقى من المستشفيات والمرافق الحيوية داخل قطاع غزة.

وأشار إلى أنه يأتي هذا في إطار الدور المستمر الذي تقوم به الدولة المصرية، وتحت إشراف فرق الهلال الأحمر المصري، التي تضم أكثر من 65 ألف متطوع يعملون في عدد من النقاط، لا سيما في مدينة العريش، حيث توجد المنطقة اللوجستية التي تتمركز فيها كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، ويتم فرزها وتجهيزها قبل نقلها إلى المنطقة المقابلة لمعبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى القطاع.

وأكد أنه خلال الأيام القليلة الماضية، دخل عدد كبير من المرضى والمصابين، حيث استقبلتهم مستشفى العريش العام، بينما يتم تحويل الحالات الحرجة بشكل عاجل إلى مستشفيات مدن القناة أو مستشفيات القاهرة، بحسب طبيعة الحالة واحتياجاتها الجراحية.

https://www.youtube.com/watch?v=ZctZczJMuzc