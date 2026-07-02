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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شحنة تكفي 496 كيلو .. هيونداي أيونيك 3 موديل 2026 | صور

هيونداي أيونيك 3 موديل 2026
هيونداي أيونيك 3 موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي أيونيك 3 موديل 2026، وتنتمي أيونيك لفئة السيارات الهاتشباك الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وأنيق .

هيونداي أيونيك 3 موديل 2026

مواصفات هيونداي أيونيك 3 موديل 2026

زودت سيارة هيونداي أيونيك 3 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية نظيفة مجهزة بفتحات تهوية نشطة تفتح وتغلق ذاتياً لتبريد منظومة البطارية، وبها مصابيح أمامية نحيفة من نوع LED تحتوي على أربع نقاط مضيئة مميزة تحاكي حرف " H " برمز مورس الشهير، وبها مرايات جانبية رياضية بنفس لون الهيكل الخارجي، وبها جنوط رياضية مقاس 18 بوصة .

هيونداي أيونيك 3 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي أيونيك 3 موديل 2026 بها، جناح خلفي مدمج، ومشتت هواء سفلي ناعم يساهم في تحقيق معامل سحب هوائي استثنائي يبلغ 0.263 فقط تساعد هذه الانسيابية العالية المركبة على مقاومة الرياح بكفاءة فائقة أثناء قطع آلاف الكيلومترات على الطرق السريعة مما يقلل بشكل مباشر من معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية.

هيونداي أيونيك 3 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة هيونداي أيونيك 3 موديل 2026 أيضا، مواد مستدامة مستوحاة من قطع الأثاث الإيطالي الكلاسيكي لتوفر إحساس بالاتساع والراحة، وبها شاشة ترفيه مركزية ضخمة تعمل بنظام (Pleos Connect) المتطور المعتمد على أندرويد مقاس 12.9 بوصة، وبها لوحة عدادات رقمية رفيعة أمام السائق لعرض السرعة والمسافات المقطوعة بالكيلومتر ومستوى طاقة البطارية بدقة بالغة.

محرك هيونداي أيونيك 3 موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي أيونيك 3 موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 42.2 كيلووات/ساعة، وبها قوة 144 حصان، ويمكنها قطع مسافة 344 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها، ويمكن شحن البطارية من 10% إلي 80% في مدة 29 دقيقة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي أيونيك 3 موديل 2026

وتحصل سيارة هيونداي أيونيك 3 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 61 كيلووات/ساعة، وبها قوة 133 حصان، ويمكنها قطع مسافة 496 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ويتم شحنها بالشاحن السريع، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هيونداي أيونيك 3 موديل 2026

تباع سيارة هيونداي أيونيك 3 موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 125 ألف ريال سعودي .

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