إعلامي: محمد صلاح يرحب بالانتقال للدوري السعودي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن وجهة محتملة لنجم منتخب مصر محمد صلاح خلال الموسم المقبل بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “محمد صلاح يرحب بالانتقال للدوري السعودي في الموسم المقبل”.

من جانب آخر حرص محمد صلاح، قائد منتخب مصر، على ترك بصمة مميزة خلال إقامة بعثة الفراعنة في مدينة سبوكين الأمريكية، بعدما شارك في تكريم جامعة جونزاجا، التي استضافت تدريبات المنتخب خلال منافسات كأس العالم 2026.

وشهدت الزيارة التقاط محمد صلاح ولاعبي منتخب مصر صورًا تذكارية مع مسؤولي الجامعة، كما وقع قائد الفراعنة على قميص منتخب مصر، إلى جانب توقيع قمصان خاصة بجامعة جونزاجا، في لفتة تقديرية للدور الذي لعبته الجامعة في استضافة معسكر المنتخب.

ويحظى محمد صلاح بشعبية كبيرة في مدينة سبوكين، إذ شهدت التدريبات المفتوحة للمنتخب المصري حضورًا جماهيريًا لافتًا، بينما حرص العديد من المشجعين على التقاط الصور والحصول على توقيعات نجم ليفربول خلال فترة إقامة الفراعنة في الولايات المتحدة.