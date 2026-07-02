قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أولياء الأمور يطالبون بتشكيل لجنة رسمية لتقييم امتحان كيمياء الثانوية العامة
محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسى2027
عماد النحاس: انتقال رباعي الأهلي للمصري في صفقة دغموم ومحمد مخلوف
القارة العجوز تنزف.. 7 منتخبات أوروبية تغادر مونديال 2026
إعلامي: محمد صلاح يرحب بالانتقال للدوري السعودي
جيش الاحتلال يزعم العثور على نفق ومعدات عسكرية لحزب الله جنوب لبنان
محمد إمام يخوض أولى تجاربه المسرحية بعرض "برنس العالم" بموسم الرياض
تفاصيل الساعات الحاسمة.. ماذا تبقى للزمالك من أجل دوري أبطال أفريقيا؟
التنسيقية تشكر الرئيس السيسي على صدور قانون العلاوات
مدرس لصدى البلد: امتحان كيمياء الثانوية العامة"طويل وأفكاره تقيلة على المدرسين نفسهم"
محلتش في الكيمياء.. مصرع طالبة ألقت نفسها من الطابق السادس بأسيوط
17 مواجهة مرتقبة.. خريطة المباريات المذاعة مجانا في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل الساعات الحاسمة.. ماذا تبقى للزمالك من أجل دوري أبطال أفريقيا؟

نادي الزمالك
نادي الزمالك
منتصر الرفاعي

بات نادي الزمالك على أعتاب الحصول على الرخصة الأفريقية التي تتيح له المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد، بعدما قطع شوطا كبيرا في إنهاء الملفات المتعلقة بإيقاف القيد وتسوية المستحقات المالية، بينما تتواصل الجهود لحسم القضايا المتبقية قبل انتهاء المهلة المحددة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

الرخصة تنتظر إنهاء الملفات المتبقية

يرتبط حصول الزمالك على الرخصة الأفريقية بالانتهاء من جميع القضايا التي ترتب عليها إيقاف القيد قبل 31 مارس الماضي إذ تعمل إدارة النادي خلال الفترة الحالية على إنهاء هذه الملفات في أسرع وقت لضمان استيفاء جميع شروط المشاركة القارية.

مهلة «كاف» تقترب

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 25 يوليو موعدا نهائيا أمام الأندية المشاركة في البطولات القارية لتوفيق أوضاعها والحصول على الرخصة الأفريقية وهو ما يدفع مسؤولي الزمالك لتسريع وتيرة العمل من أجل إنهاء جميع الالتزامات قبل انقضاء المهلة.

تقدم كبير في تسوية القضايا

نجحت إدارة الزمالك في تسوية 16 قضية حتى الآن، وتم بالفعل رفع 4 منها من موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بينما ينتظر رفع 12 قضية أخرى خلال التحديثات المقبلة بعد استكمال الإجراءات الرسمية.

وتشمل القضايا التي تمت تسويتها مستحقات عدد من المدربين واللاعبين السابقين إلى جانب بعض الأندية التي ارتبطت بصفقات أبرمها النادي خلال السنوات الماضية.

5 قضايا لا تزال عالقة

ورغم التقدم الكبير، لا تزال هناك خمس قضايا لم يتم التوصل إلى تسوية نهائية بشأنها، وتخص مستحقات عدد من اللاعبين والأندية من بينهم فرجاني ساسي وإبراهيما نداي إلى جانب مستحقات أندية سانت إيتيان الفرنسي وأولكسندريا الأوكراني واتحاد طنجة المغربي.

وتتجاوز قيمة المستحقات الخاصة بهذه القضايا أربعة ملايين دولار، وهو ما يمثل التحدي الأكبر أمام إدارة الزمالك في الوقت الحالي.

رسالة طمأنة للجماهير

وفي سياق متصل، أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن النادي يسير بخطوات ثابتة نحو إنهاء الملف مشيرا إلى أن الجماهير ستتلقى أخبارًا سارة خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن الحصول على الرخصة الأفريقية.

ويأمل مسؤولو الزمالك في إنهاء جميع الإجراءات خلال الفترة المقبلة بما يضمن مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا بعد تتويجه بلقب الدوري واستعادة مكانه بين كبار القارة السمراء.

نادي الزمالك قضايا الزمالك البطولة الأفريقية دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

الدواجن

أقل من 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس

ترشيحاتنا

ارشيفية

زيادة تصل إلى 25%.. السكة الحديد تبدأ تطبيق أسعار التذاكر الجديدة

ارشيفية

"الإغاثة الطبية": مرضى السرطان والجرحى يواجهون تدهورا خطيرا بسبب نقص العلاج في غزة

أرشيفية

كيف تساعد طفلك من ذوي الاحتياجات الخاصة على الاندماج؟ خبيرة تربوية تجيب

بالصور

عقب وفاة طفل وسيدة..وصول فريق للبحث عن كوبري قرية القراقرة بالشرقية

الفريق
الفريق
الفريق

فستان قصير وسعره خيالي.. جيسيكا حسام الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جيسيكا حسام
جيسيكا حسام
جيسيكا حسام

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 22 ندوة توعوية وثقافية ودينية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

زميلات «جنة» يؤدين الامتحان بالملابس السوداء حدادًا عليها.. ورسالة إنسانية من تعليم الشرقية | شاهد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد