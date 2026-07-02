تفاصيل الساعات الحاسمة.. ماذا تبقى للزمالك من أجل دوري أبطال أفريقيا؟

بات نادي الزمالك على أعتاب الحصول على الرخصة الأفريقية التي تتيح له المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد، بعدما قطع شوطا كبيرا في إنهاء الملفات المتعلقة بإيقاف القيد وتسوية المستحقات المالية، بينما تتواصل الجهود لحسم القضايا المتبقية قبل انتهاء المهلة المحددة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

الرخصة تنتظر إنهاء الملفات المتبقية

يرتبط حصول الزمالك على الرخصة الأفريقية بالانتهاء من جميع القضايا التي ترتب عليها إيقاف القيد قبل 31 مارس الماضي إذ تعمل إدارة النادي خلال الفترة الحالية على إنهاء هذه الملفات في أسرع وقت لضمان استيفاء جميع شروط المشاركة القارية.

مهلة «كاف» تقترب

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 25 يوليو موعدا نهائيا أمام الأندية المشاركة في البطولات القارية لتوفيق أوضاعها والحصول على الرخصة الأفريقية وهو ما يدفع مسؤولي الزمالك لتسريع وتيرة العمل من أجل إنهاء جميع الالتزامات قبل انقضاء المهلة.

تقدم كبير في تسوية القضايا

نجحت إدارة الزمالك في تسوية 16 قضية حتى الآن، وتم بالفعل رفع 4 منها من موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بينما ينتظر رفع 12 قضية أخرى خلال التحديثات المقبلة بعد استكمال الإجراءات الرسمية.

وتشمل القضايا التي تمت تسويتها مستحقات عدد من المدربين واللاعبين السابقين إلى جانب بعض الأندية التي ارتبطت بصفقات أبرمها النادي خلال السنوات الماضية.

5 قضايا لا تزال عالقة

ورغم التقدم الكبير، لا تزال هناك خمس قضايا لم يتم التوصل إلى تسوية نهائية بشأنها، وتخص مستحقات عدد من اللاعبين والأندية من بينهم فرجاني ساسي وإبراهيما نداي إلى جانب مستحقات أندية سانت إيتيان الفرنسي وأولكسندريا الأوكراني واتحاد طنجة المغربي.

وتتجاوز قيمة المستحقات الخاصة بهذه القضايا أربعة ملايين دولار، وهو ما يمثل التحدي الأكبر أمام إدارة الزمالك في الوقت الحالي.

رسالة طمأنة للجماهير

وفي سياق متصل، أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن النادي يسير بخطوات ثابتة نحو إنهاء الملف مشيرا إلى أن الجماهير ستتلقى أخبارًا سارة خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن الحصول على الرخصة الأفريقية.

ويأمل مسؤولو الزمالك في إنهاء جميع الإجراءات خلال الفترة المقبلة بما يضمن مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا بعد تتويجه بلقب الدوري واستعادة مكانه بين كبار القارة السمراء.