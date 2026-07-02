التنسيقية تشكر الرئيس السيسي على صدور قانون العلاوات

تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ودعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومختلف القطاعات.

وتؤكد التنسيقية أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ومساندة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة، ويعزز من قدرة الأسر المصرية على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

وفي الوقت ذاته، ترى التنسيقية أن تحقيق الأثر الإيجابي المستدام لهذه الزيادات يتطلب استمرار العمل على تنفيذ سياسات اقتصادية متكاملة تستهدف السيطرة على معدلات التضخم، وتعزيز الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يحافظ على القوة الشرائية للمواطنين ويحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وتؤكد التنسيقية أن دعم المواطن وتحسين جودة حياته يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، وأن استمرار الحوار بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمع حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وتجدد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعمها لكل السياسات والإجراءات التي تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، انطلاقًا من دورها كمنصة وطنية تضم مختلف التيارات والرؤى السياسية، بما يخدم مصالح الدولة المصرية والمواطنين، معربة عن تقديرها للجهود التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة في هذا الإطار.